Белорусский флагман «Камволь» будет шить костюмы как у Hugo Boss

Не так давно на круглом столе, прошедшем в ОАО «Камволь», генеральный директор Анатолий Субботко сообщил, что предприятие заработало с прибылью. В этом году комбинат намерен изготовить 3 млн кв. м тканей и запустить производство собственной линейки брендированных мужских костюмов.





Как отметил руководитель, по итогам I квартала у комбината есть прибыль от реализации, рентабельность продаж положительная, получена даже чистая прибыль. «Мы в I квартале заплатили 720 тыс. руб. налога на прибыль», — сообщил Анатолий Субботко. Но так ли все радужно у до сих пор не приступившего к погашению долгов флагмана модернизации?





Выручка есть, прибыли нет. Руководитель ОАО «Камволь» провел небольшую экскурсию по части комбината, «пережившего модернизацию». Данные цеха впечатляют, да и продукция разительно отличается от той, которую производило предприятие десяток лет назад. Впрочем, одно дело выпускать хорошую продукцию, и совсем другое — делать это с прибылью, достаточной не только для банального функционирования в режиме «работает — и хорошо».





В свое время в комбинат были вложены гигантские средства: модернизация стоила бюджету 110 млн долларов. Этот кредит «Камволь» пока не погашает — лишь обслуживает его.





«У нас кредит на инвестиционный проект. Мы основное тело кредита пока не трогаем, обслуживаем только проценты. Выплаты по процентам не перекрывают прибыль», — заявил директор комбината.





Результатов нынешнего года, которые можно проверить, ждать еще долго, а вот цифры за минувший год не радуют. Согласно отчету, опубликованному на Едином портале финансового рынка, по сравнению с 2017 годом в 2018-м выручка ОАО «Камволь» практически не изменилась и составила 25,845 млн руб. (годом ранее — 25,757 млн руб.). При этом резко, на 27,3 %, увеличилась прибыль от реализации: она достигла 1,888 млн руб. С 3,649 млн до 3,576 млн руб. снизились управленческие расходы.





Однако эти цифры меркнут на фоне других. Если по итогам работы в 2017 году комбинат показал чистую прибыль в размере 1,507 млн руб., то в 2018-м отчитался о 3,072 млн руб. совокупного убытка. Ключевой причиной стали «курсовые разницы от пересчета активов и обязательств». Год назад они составили 6,483 млн руб., а по итогам 2018-го увеличились до 18,047 млн руб.





Впрочем, даже такие финансовые результаты можно принять с меньшей долей скепсиса, если сравнить их с показателями 2016 года, когда чистый убыток составил 8,084 млн руб., притом что курс доллара был ниже.





На 1 января 2019 года акционерами ОАО «Камволь» были 5971 физическое и 5 юридических лиц. За год долгосрочные активы предприятия увеличились с 224,553 млн до 233,51 млн руб., а вот собственный капитал существенно уменьшился — на 11,7 %, до 17,972 млн руб.





Долгосрочные обязательства акционерного общества по кредитам и займам остались практически неизменными и на конец 2018 года составили 152,387 млн руб. (на 31 декабря 2017-го — 153,527 млн руб.), притом что по итогам 2016-го они едва перевалили за 100 млн руб.





belmarket.by С точки зрения выживания это нормальный вариант. Но я не вижу особых перспектив, так как добавленная стоимость не очень велика. Действительно, операционная рентабельность есть, но куда важнее вопрос стоимости всей этой модернизации и окупаемости многомиллионных вложений». Турецкая цепочка? Независимый аналитик Сергей Чалый так оценил ситуацию на предприятии: «Насколько я знаю, там нынче турецкие технологии, турецкое сырье и весомой частью турецкий сбыт. Ценой относительной потери независимости предприятия (встроились в технологические цепочки турецкого легпрома) достигнут промежуточный результат: комбинат работает, зарплаты и налоги платятся, пишетС точки зрения выживания это нормальный вариант. Но я не вижу особых перспектив, так как добавленная стоимость не очень велика. Действительно, операционная рентабельность есть, но куда важнее вопрос стоимости всей этой модернизации и окупаемости многомиллионных вложений».









Слова генерального директора комбината о том, что по итогам I квартала ОАО «Камволь» работает с прибылью, которая перекрывает сумму выплаченных процентов по кредитам, и уверенно смотрит в будущее, на фоне постановления Совмина от 5 февраля 2019 года № 78 выглядят странно. В документе сказано, что и в нынешнем году за счет республиканского бюджета будут произведены выплаты «Беларусбанку» ежемесячной 100-процентной ставки «по кредитам, предоставленным предприятию для реализации инвестпроекта <…> и для пополнения оборотных средств, подлежащих уплате в 2019 году». Аналогичная помощь была оказана комбинату и в 2018 году.





Как сообщила пресс-служба Совмина, ранее средства были предоставлены «Камволю» для реализации инвестиционного проекта по модернизации производственного корпуса с размещением высокопроизводительного оборудования по выработке 6 млн пог. м камвольных тканей в год (в прошлом году выпущено менее 3 млн) и строительства автономного энергоисточника. Цель господдержки — создание нового производства по выпуску конкурентоспособных тканей бизнес- и экономкласса, а также пополнение оборотных средств.





Переезд коллег. Долгие годы «Камволь» открещивался от союза с ОАО «Сукно» (одним из главных банкротов страны, долг которого составил 8,5 млн руб.) и пытался продать комплекс зданий предприятия (красильный и ртутный цеха, склады, пристройку к административному строению, станцию водохимподготовки, котельную, авторемонтную мастерскую, гаражи и др.). Площадь земельного участка, на котором находятся эти строения, превышает 6,4 га. Желающих купить их не нашлось: несколько раз аукционы с начальной ценой более 11 млн руб. завершались безрезультатно. Найдутся ли покупатели — большой вопрос. А вот «Сукно» все же переедет на свободные (и уже отремонтированные) площади «Камволя», причем останется самостоятельным предприятием.





Запустить производство в обновленных цехах планируется к концу 2020 года. Проект согласован во всех профильных министерствах и находится на утверждении в правительстве.





«Изначально беда «Камволя» была в том, что это гигантское предприятие, выпускавшее продукцию в огромных масштабах, ныне не востребованную в таком количестве. Было много проблем: и избыточная занятость, и такие же размеры, ведь камвольный комбинат обслуживал весь Советский Союз. Переезд ОАО «Сукно» лишь частично решает проблему», — считает Сергей Чалый.





По его словам, целью модернизации было прежде всего сохранение предприятия. Эту задачу решить удалось. Что дальше — большой вопрос. «Если простить долги предприятия, то тогда у него все наверняка будет в порядке, потому как поставлено современное оборудование, на нем можно производить качественные ткани. Вопрос в окупаемости проекта. Пока не видно, как «Камволь» будет выбираться из финансовой дыры. Такова судьба почти всех наших предприятий, модернизированных за счет бюджета», — заявил Сергей Чалый.





«Камвольный» пошив. Впрочем, на «Камволе», похоже, нашли варианты решения если не всех, то большинства проблем. Во-первых, часть площадей займет «Сукно», следовательно, не придется уплачивать земельный налог и налог на имущество, снизятся коммунальные платежи. Кроме того, надежда на то, что на аукционе удастся продать большую часть предприятия, все еще жива.





Во-вторых, на модернизированном производстве намерены выпускать совершенно новые ткани (а не те, к которым привыкли покупатели за долгие годы работы комбината) и продавать их в Европу. В прошлом году продукция ОАО «Камволь» поставлялась в 26 стран, правда, 60 % тканей уходило в Россию.





В-третьих, предприятие намерено завоевать свою нишу на европейском рынке не только тканями (самая дорогая из них стоит 26 руб. за метр): на комбинате хотят шить и продавать мужские костюмы. Уже зарегистрирован торговый знак. Предприятие собирается создать собственную товаропроводящую сеть, чтобы повысить маржинальность продукции.









«Согласно стратегии развития организован дизайнерский центр, состоящий из двух частей. Первая занимается разработкой тканей, изготовлением образцов, пробных партий различных смесов, вторая — швейным производством, там работают дизайнеры, модельеры, конструкторы. Методом отшива пробных партий изделий они определяют технологичность тканей, как они смотрятся в изделии. После этого принимается решение для массового выпуска», — рассказал Анатолий Субботко.





Поскольку на «Камволе» собрана полная технологическая цепочка для производства мужских костюмов, на предприятии решили пойти дальше. «Будем изготавливать под своей маркой мужские костюмы, и не такие, которые вы можете видеть в столичных универмагах, произведенные другими белорусскими предприятиями. Наполняемость нашего бренда, его политика — сравнение с ручной сборкой машины элитного класса. «Порше», к примеру. Плюс дизайн-центр будет оказывать услуги по индивидуальному пошиву», — заявил гендиректор.





Он подчеркнул, что по качеству эти костюмы будут сопоставимы с Hugo Boss, продающимися в Лондоне за 700 фунтов. Потому что сопоставимая по качеству ткань стоит не 25 фунтов стерлингов (с НДС), а 22 руб. Цена костюмов уже определена — около 900 руб.





«Логика понятна: основную прибыль извлекали другие. Но «Камволь» начал с низкой ступени технологической цепочки. Понятно, что они планируют по ней подниматься. Проблема в том, что там конкуренция жестче. Удастся ли «Камволю» успешно конкурировать на новом для себя рынке готовых изделий? Можно пожелать им удачи. Это поможет выплачивать огромные долги», — резюмировал Сергей Чалый.



