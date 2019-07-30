В Минске задержали с наркотиками официанта и двух его друзей-распространителей

Минчанин планировал «закупиться» и поехать на музыкальный фестиваль, но его планы нарушили правоохранители — они остановили парня, когда тот возвращался домой. При себе молодой человек имел около 1 г марихуаны, которую, как признался, купил на предстоящие выходные у знакомых.





Оперативники отправились по месту жительства приятелей, которые снимали квартиру во Фрунзенском районе. В аптечке у 28-летнего борисовчанина и 34-летнего гражданина Российской Федерации правоохранители нашли около 3 г гашиша, а также весы, которые используются для расфасовки наркотиков. Установлено, что мужчины официально нигде не работали. Однако приобретали через Интернет крупные партии наркотиков, которые в последующем расфасовывали и продавали знакомым.









В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент правоохранители устанавливают каналы поставки и круг лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.



