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Удачно придумали: в заборе на границе США и Мексики установили качели

31.07.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычные качели на границе двух стран понравились и детям, и взрослым. Идея появилась еще в 2009 году, но установить качели получилось только сейчас.



Это произошло на фоне заявления Верховного суда США, который посчитал, что Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
 
 
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Необычные качели на границе двух стран понравились и детям, и взрослым. Идея появилась еще в 2009 году, но установить качели получилось только сейчас.
 
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