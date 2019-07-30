Из тропиков вырвалась смертоносная болезнь









Исследователи обнаружили вирус в цыплятах, которые используются для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. Патоген проникает в организм через укус зараженного комара, после чего в течение нескольких дней развивается смертельно опасное воспаление головного мозга. Заражение цыплят может свидетельствовать об увеличении риска случаев инфекции у людей в будущем.







