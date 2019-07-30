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Из тропиков вырвалась смертоносная болезнь
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения США сообщило о распространении в штате Флорида редкого вируса восточного конского энцефалита. В норме он встречается в отдаленных от цивилизации лесах Южной Америки, однако глобальное потепление способствует продвижению инфекции на север. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи обнаружили вирус в цыплятах, которые используются для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. Патоген проникает в организм через укус зараженного комара, после чего в течение нескольких дней развивается смертельно опасное воспаление головного мозга. Заражение цыплят может свидетельствовать об увеличении риска случаев инфекции у людей в будущем.
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Министерство здравоохранения США сообщило о распространении в штате Флорида редкого вируса восточного конского энцефалита. В норме он встречается в отдаленных...
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