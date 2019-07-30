Золотая олимпийская медаль, которую продал Алексей Гришин, вернётся в Беларусь

"Мы счастливы, что медаль вернётся в Беларусь, — говорит исполнительный вице-президент аукциона. — ...Все стороны вышли из сделки победителями".





Гришин продал золото Олимпиады в Ванкувере 2010 года (это первая золотая награда Беларуси на зимних Олимпийских играх) и бронзу Солт-Лейк-Сити 2002-го. Первая медаль была продана почти за 69 тысяч долларов, вторая — за $28,4 тысячи.





Ещё до аукциона фристайлист говорил, что для него "жизнь человека важнее медали", так как "медаль — это только металл".