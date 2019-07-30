ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотая олимпийская медаль, которую продал Алексей Гришин, вернётся в Беларусь

31.07.2019 18:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Золотая олимпийская медаль, которую продал фристайлист Алексей Гришин, вернётся в Беларусь. Как информирует сайт insidethegames.biz со ссылкой на исполнительного вице-президента аукциона Бобби Ливингстона, на аукционе в Бостоне его купил коллекционер из нашей страны, имя которого не называется. Ливингстон напомнил, что белорусский спортсмен продал медаль, чтобы помочь своему близкому другу, оплатить операцию.

"Мы счастливы, что медаль вернётся в Беларусь, — говорит исполнительный вице-президент аукциона. — ...Все стороны вышли из сделки победителями".

Гришин продал золото Олимпиады в Ванкувере 2010 года (это первая золотая награда Беларуси на зимних Олимпийских играх) и бронзу Солт-Лейк-Сити 2002-го. Первая медаль была продана почти за 69 тысяч долларов, вторая — за $28,4 тысячи.

Ещё до аукциона фристайлист говорил, что для него "жизнь человека важнее медали", так как "медаль — это только металл".
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотая олимпийская медаль, которую продал фристайлист Алексей Гришин, вернётся в Беларусь. Как информирует сайт insidethegames.biz со ссылкой на исполнительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Trussardi намерен снова заявить о себе в модной индустрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика