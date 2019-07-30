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Золотая олимпийская медаль, которую продал Алексей Гришин, вернётся в Беларусь
Источник материала: Партизан
Золотая олимпийская медаль, которую продал фристайлист Алексей Гришин, вернётся в Беларусь. Как информирует сайт insidethegames.biz со ссылкой на исполнительного вице-президента аукциона Бобби Ливингстона, на аукционе в Бостоне его купил коллекционер из нашей страны, имя которого не называется. Ливингстон напомнил, что белорусский спортсмен продал медаль, чтобы помочь своему близкому другу, оплатить операцию.
"Мы счастливы, что медаль вернётся в Беларусь, — говорит исполнительный вице-президент аукциона. — ...Все стороны вышли из сделки победителями".
Гришин продал золото Олимпиады в Ванкувере 2010 года (это первая золотая награда Беларуси на зимних Олимпийских играх) и бронзу Солт-Лейк-Сити 2002-го. Первая медаль была продана почти за 69 тысяч долларов, вторая — за $28,4 тысячи.
Ещё до аукциона фристайлист говорил, что для него "жизнь человека важнее медали", так как "медаль — это только металл".
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Золотая олимпийская медаль, которую продал фристайлист Алексей Гришин, вернётся в Беларусь. Как информирует сайт insidethegames.biz со ссылкой на исполнительного...
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