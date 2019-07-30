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Шок! Молния убила велосипедистку под Лельчицами
Источник материала: Партизан
30 июля вблизи д.Глушковичи Лельчицкого района предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина
Две местных жительницы во время грозы ехали на велосипедах по автодороге «Милошевичи – Глушковичи». Примерно в 14:20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала.
Вторая женщина остановилась, чтобы узнать, что случилось, но упавшая не подавала признаков жизни. Края её одежды были опалены в нескольких местах.
При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения, сообщает
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30 июля вблизи д.Глушковичи Лельчицкого района предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина
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