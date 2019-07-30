Шок! Молния убила велосипедистку под Лельчицами

Две местных жительницы во время грозы ехали на велосипедах по автодороге «Милошевичи – Глушковичи». Примерно в 14:20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала.





Вторая женщина остановилась, чтобы узнать, что случилось, но упавшая не подавала признаков жизни. Края её одежды были опалены в нескольких местах.





sudexpert При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения, сообщает











