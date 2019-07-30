Вечный рекорд. Сергея Бубку никто не может перепрыгнуть уже 25 лет!









Свой первый мировой рекорд Сергей Бубка установил в 1984 году в Братиславе, прыгнув на 5 метров и 85 сантиметров. Это достижение он улучшал на открытом воздухе 16 раз. В 1985-м в Париже он стал первым, кто достиг рубежа в шесть метров, а в 1994-м показал результат 6,14.





Ни один другой прыгун даже близко не приблизился к такому показателю. Два года назад Сэм Кендрикс добрался до отметки 6,06, но это все еще в целых восьми сантиметрах от Бубки — настоящая пропасть для прыжков с шестом.





При этом в зале рекорд украинца все-таки был побит. Француз Рено Лавиллени взлетел выше отметки 6,16, причем сделал это в Донецке, там же, где Сергей Бубка за 21 год до этого прыгнул 6,15.





6,14 — знаковый результат не только для легкой атлетики, но и для самого спортсмена. В 1991—1992 годах он семь раз улучшал свой же мировой рекорд, но застопорился на отметке 6,13. Украинскому прыгуну понадобилось два года, чтобы превзойти это достижение.





Возможно, сказался спад, связанный с поражением на Олимпиаде-1992, когда Бубка не взял даже начальную высоту.





Прыжок на 6,14 в итоге стал вершиной карьеры легендарного спортсмена. На Олимпиаде в Атланте он травмировался, а вскоре завершил карьеру, получив после ее окончания звание «Герой Украины».





Впечатляющими были награды и за этот рекорд. Сергею Бубке дали чек на 120 тысяч долларов призовых и новенький Ferrari.









После завершения карьеры

Бубка с 2000-го года входит в исполком Международного олимпийского комитета, а с 2005-го возглавляет НОК Украины.





В Донецке прыгуну поставили памятник.





В 2010 году Сергей Бубка был советником тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.





Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил Бубке провести в Киеве Олимпийские игры, на что он сказал, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, — это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году.





Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в стране одни из следующих зимних или летних юношеских Олимпийских игр.









А около месяца назад бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая Сергея Бубку, получили от него взятки.





Бубка эти обвинения назвал ложью и пообещал засудить Кабрала.