Минский аэропорт разрешил проходить досмотр вне очереди. Но за деньги

Источник материала: KYKY

Минский Национальный аэропорт запускает новую услугу для пассажиров – FastTrack. Она особенно пригодится опаздывающим и позволит пройти досмотр вне очереди. Об этом сообщает airport.by.

Услуга заработает завтра, с 1 августа 2019 года. Первый месяц сделают тестовым. Цена: 20 рублей, за детей до трех лет платить не придется.

Как воспользоваться услугой?

Для начала пассажир должен зарегистрироваться на рейс. Ему нужно взять с собой распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги FastTrack. С этими документами человеку разрешат пройти в пункт досмотра А, к предполетному досмотру.

Как оплатить?

Двумя способами: через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске рядом с пунктом досмотра А.

Через ЕРИП:

— Зайти в систему «Расчет» (ЕРИП);

— Выбрать «прочие платежи»;

— Выбрать «Национальный аэропорт Минск»;

— Выбрать «FastTrack»;

— Ввести № авиабилета или № брони;

— Оплатить услугу;

— Распечатать чек об оплате;

— В пункте досмотра А Национального аэропорта Минск предоставить распечатанный посадочный талон и чек об оплате.

Через инфокиоск:

— На главном экране выбрать вкладку «Популярные платежи»;

— Выбрать способ оплаты (оплата картой или оплата наличными);

— В списке платежей выбрать «FastTrack» ;

— Ввести № авиабилета или № брони;

— Оплатить услугу;

— Забрать чек с подтверждением оплаты;

— Пройти в пункт досмотра А.