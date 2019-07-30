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Минский аэропорт разрешил проходить досмотр вне очереди. Но за деньги

31.07.2019 17:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский Национальный аэропорт запускает новую услугу для пассажиров – FastTrack. Она особенно пригодится опаздывающим и позволит пройти досмотр вне очереди. Об этом сообщает airport.by.

Услуга заработает завтра, с 1 августа 2019 года. Первый месяц сделают тестовым. Цена: 20 рублей, за детей до трех лет платить не придется. 

Как воспользоваться услугой?

Для начала пассажир должен зарегистрироваться на рейс. Ему нужно взять с собой распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги FastTrack. С этими документами человеку разрешат пройти в пункт досмотра А, к предполетному досмотру.

Как оплатить?

Двумя способами: через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске рядом с пунктом досмотра А.

Через ЕРИП:

— Зайти в систему «Расчет» (ЕРИП);
— Выбрать «прочие платежи»;
— Выбрать «Национальный аэропорт Минск»;
— Выбрать «FastTrack»;
— Ввести № авиабилета или № брони;
— Оплатить услугу;
— Распечатать чек об оплате;
— В пункте досмотра А Национального аэропорта Минск предоставить распечатанный посадочный талон и чек об оплате.

Через инфокиоск:

— На главном экране выбрать вкладку «Популярные платежи»;
— Выбрать способ оплаты (оплата картой или оплата наличными);
— В списке платежей выбрать «FastTrack» ;
— Ввести № авиабилета или № брони;
— Оплатить услугу;
— Забрать чек с подтверждением оплаты;
— Пройти в пункт досмотра А.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский Национальный аэропорт запускает новую услугу для пассажиров – FastTrack. Она особенно пригодится опаздывающим и позволит пройти досмотр вне очереди. Об этом...
 
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