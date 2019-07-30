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Минский аэропорт разрешил проходить досмотр вне очереди. Но за деньги
Источник материала: KYKY>
Минский Национальный аэропорт запускает новую услугу для пассажиров – FastTrack. Она особенно пригодится опаздывающим и позволит пройти досмотр вне очереди. Об этом
Услуга заработает завтра, с 1 августа 2019 года. Первый месяц сделают тестовым. Цена: 20 рублей, за детей до трех лет платить не придется.
Как воспользоваться услугой?
Для начала пассажир должен зарегистрироваться на рейс. Ему нужно взять с собой распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги FastTrack. С этими документами человеку разрешат пройти в пункт досмотра А, к предполетному досмотру.
Как оплатить?
Двумя способами: через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске рядом с пунктом досмотра А.
Через ЕРИП:
— Зайти в систему «Расчет» (ЕРИП);
Через инфокиоск:
— На главном экране выбрать вкладку «Популярные платежи»;
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Минский Национальный аэропорт запускает новую услугу для пассажиров – FastTrack. Она особенно пригодится опаздывающим и позволит пройти досмотр вне очереди. Об этом...
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