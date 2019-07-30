В Барановичах мужчина перебегал улицу на красный свет и был сбит машиной

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 31 июля примерно в 13 часов на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистической.





Место аварии. Фото: https://100fm.by

Ауди», под управлением 23-летней жительницы Барановичей, ехала со скоростью примерно 60 км/ч. В это время на красный сигнал светофора на проезжую часть выбежал 30-летний горожанин, сообщает Барановичи ФМ . Девушка заметила пешехода, когда столкновения избежать не удалось.

Мужчину с травмами забрала скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.