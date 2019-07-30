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В Барановичах мужчина перебегал улицу на красный свет и был сбит машиной
31.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 31 июля примерно в 13 часов на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистической.
Место аварии. Фото: https://100fm.by
Ауди», под управлением 23-летней жительницы Барановичей, ехала со скоростью примерно 60 км/ч. В это время на красный сигнал светофора на проезжую часть выбежал 30-летний горожанин, сообщает
Мужчину с травмами забрала скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло 31 июля примерно в 13 часов на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистической. Место аварии. Фото: https://100fm.by Ауди», под управлением 23-летней...
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