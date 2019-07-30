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Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый

31.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый

30 июля состоялась внеочередная 17 сессия Кировского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня “Об утверждении Гулого Михаила Владимировича в должности председателя Кировского районного исполнительного комитета”.

В работе сессии приняли участие председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Иванович Русый.

Слово было предоставлено главе области Л.К.Зайцу, который предложил для утверждения в должности председателя Кировского райисполкома кандидатуру Гулого Михаила Владимировича. В соответствии с законодательством вопрос об утверждении в должности председателя районного исполнительного комитета решает Совет базового уровня в пределах своей компетенции.


Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый
Как отметил Л.К.Заяц, 29 июля Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко согласовал назначение Гулого Михаила Владимировича председателем Кировского райисполкома, а также назначение Александра Михайловича Бутарева, руководившего Кировским районом 4,5 года, — председателем Горецкого районного исполнительного комитета.

Глава области подчеркнул, что за время работы на Кировщине Александр Михайлович подтвердил свои высокие профессиональные и деловые качества, организаторские способности, было немало сделано как в производственной, так и в социальной сфере. Сельхозорганизации динамично развиваются, успешно работают в отраслях животноводства и растениеводства. В районе нет убыточных организаций. Это характеризует А.М.Бутарева как руководителя, который способен мобилизовать кадры, ставить правильные задачи и добиваться их исполнения. Используя приобретенный опыт, он способен возглавить более масштабный Горецкий район, отметитил губернатор, — этот регион еще не вышел на те экономические показатели, которые ему необходимо иметь.


Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый
Председатель облисполкома охарактеризовал Михаила Владимировича Гулого как высокоподготовленного, эрудированного специалиста, профессионала в агрономии, ответственного, целеустремленного работника, умелого организатора, который достойно показал себя на руководящих должностях, в том числе директора РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии”.

Глава региона пожелал, чтобы налаженная в Кировском районе работа имела свое продолжение, поставленные облисполкомом перед кадрами задачи успешно решались, были задействованы имеющиеся резервы.

Впереди, подчеркнул Л.К. Заяц, — огромная серьезная работа на результат по повышению уровня благосостояния тружеников. Необходимо повысить эффективность сельскохозяйственного производства, результативно работать над снижением уровня затрат на производство продукции (работ, услуг), обеспечить рост заработной платы — выйти на уровень не менее 1000 рублей во всех сферах народнохозяйственного комплекса. Утвержден Комплексный план развития Кировского района на 2019-2020 годы и важно серьезно, по-государственному подойти к его выполнению.


Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый
Председатель облисполкома выразил благодарность А.М.Бутареву, районному исполнительному комитету, депутатам, руководителям за итоги работы по социально-экономическому развитию района.
В поддержку предлагаемой кандидатуры М.В.Гулого выступили директор ОАО “Рассвет им. К.П.Орловского”, депутат по Мышковичскому избирательному округу Александр Багель и исполнительный директор, заместитель председателя Могилевского областного агропромышленного союза, депутат по Павловичскому избирательному округу №25 Александр Серяков.

Открытым голосованием депутаты районного Совета депутатов единогласно приняли решение утвердить Михаила Владимировича Гулого в должности председателя Кировского районного исполнительного комитета. Глава области Л.К.Заяц вручил ему служебное удостоверение.
М.В.Гулый высказал слова благодарности руководству страны, области, депутатам за оказанную честь и отметил, что это почетно — возглавлять такой район, каким является Кировский, и в то же время большая ответственность. Озвученные серьезные задачи предстоит решать совместно с командой руководящих кадров, трудовыми коллективами.

От имени депутатского корпуса района М.В.Гулого с утверждением в должности поздравила председатель райсовета депутатов Г.П.Слабодникова и выразила уверенность в том, что его профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут эффективно работать на благо Кировского района, сделать все необходимое для реализации его социально-экономического потенциала, повышения качества жизни людей.


Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый
Г.П. Слабодникова от имени районного Совета депутатов высказала благодарность А.М.Бутареву за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие района и вручила Почетную грамоту райсовета депутатов.
Александр Михайлович поблагодарил всех за плодотворную совместную работу и пожелал дальнейших успехов в работе на благо Кировщины.

__________________________________

Михаил Владимирович Гулый родился 16 сентября 1980 года в д.Осовцы Березовского района Брестской области. В 2003 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности “Агрономия”, в 2017 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начал главным агрономом колхоза “Победа” Каменецкого района Брестской области.

С 2005 года работал в РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии” Горецкого района Могилевской области.
В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Горецкого райисполкома, затем — первым заместителем начальника этого управления. С 2011 по 20015 годы возглавлял ОАО “Горецкая райагропромтехника”. Далее работал первым заместителем председателя Горецкого райисполкома — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, с 2017 года — директором РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии”.

Наталья ХОДАКОВА.
Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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30 июля состоялась внеочередная 17 сессия Кировского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня “Об утверждении Гулого Михаила Владимировича в...
 
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