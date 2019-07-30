Кировский районный исполнительный комитет возглавил Михаил Владимирович Гулый

Источник материала: Кировец





30 июля состоялась внеочередная 17 сессия Кировского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня “Об утверждении Гулого Михаила Владимировича в должности председателя Кировского районного исполнительного комитета”.

В работе сессии приняли участие председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Константинович Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Иванович Русый.

Слово было предоставлено главе области Л.К.Зайцу, который предложил для утверждения в должности председателя Кировского райисполкома кандидатуру Гулого Михаила Владимировича. В соответствии с законодательством вопрос об утверждении в должности председателя районного исполнительного комитета решает Совет базового уровня в пределах своей компетенции.





Как отметил Л.К.Заяц, 29 июля Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко согласовал назначение Гулого Михаила Владимировича председателем Кировского райисполкома, а также назначение Александра Михайловича Бутарева, руководившего Кировским районом 4,5 года, — председателем Горецкого районного исполнительного комитета.

Глава области подчеркнул, что за время работы на Кировщине Александр Михайлович подтвердил свои высокие профессиональные и деловые качества, организаторские способности, было немало сделано как в производственной, так и в социальной сфере. Сельхозорганизации динамично развиваются, успешно работают в отраслях животноводства и растениеводства. В районе нет убыточных организаций. Это характеризует А.М.Бутарева как руководителя, который способен мобилизовать кадры, ставить правильные задачи и добиваться их исполнения. Используя приобретенный опыт, он способен возглавить более масштабный Горецкий район, отметитил губернатор, — этот регион еще не вышел на те экономические показатели, которые ему необходимо иметь.





Председатель облисполкома охарактеризовал Михаила Владимировича Гулого как высокоподготовленного, эрудированного специалиста, профессионала в агрономии, ответственного, целеустремленного работника, умелого организатора, который достойно показал себя на руководящих должностях, в том числе директора РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии”.

Глава региона пожелал, чтобы налаженная в Кировском районе работа имела свое продолжение, поставленные облисполкомом перед кадрами задачи успешно решались, были задействованы имеющиеся резервы.

Впереди, подчеркнул Л.К. Заяц, — огромная серьезная работа на результат по повышению уровня благосостояния тружеников. Необходимо повысить эффективность сельскохозяйственного производства, результативно работать над снижением уровня затрат на производство продукции (работ, услуг), обеспечить рост заработной платы — выйти на уровень не менее 1000 рублей во всех сферах народнохозяйственного комплекса. Утвержден Комплексный план развития Кировского района на 2019-2020 годы и важно серьезно, по-государственному подойти к его выполнению.





Председатель облисполкома выразил благодарность А.М.Бутареву, районному исполнительному комитету, депутатам, руководителям за итоги работы по социально-экономическому развитию района.

В поддержку предлагаемой кандидатуры М.В.Гулого выступили директор ОАО “Рассвет им. К.П.Орловского”, депутат по Мышковичскому избирательному округу Александр Багель и исполнительный директор, заместитель председателя Могилевского областного агропромышленного союза, депутат по Павловичскому избирательному округу №25 Александр Серяков.

Открытым голосованием депутаты районного Совета депутатов единогласно приняли решение утвердить Михаила Владимировича Гулого в должности председателя Кировского районного исполнительного комитета. Глава области Л.К.Заяц вручил ему служебное удостоверение.

М.В.Гулый высказал слова благодарности руководству страны, области, депутатам за оказанную честь и отметил, что это почетно — возглавлять такой район, каким является Кировский, и в то же время большая ответственность. Озвученные серьезные задачи предстоит решать совместно с командой руководящих кадров, трудовыми коллективами.

От имени депутатского корпуса района М.В.Гулого с утверждением в должности поздравила председатель райсовета депутатов Г.П.Слабодникова и выразила уверенность в том, что его профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут эффективно работать на благо Кировского района, сделать все необходимое для реализации его социально-экономического потенциала, повышения качества жизни людей.





Г.П. Слабодникова от имени районного Совета депутатов высказала благодарность А.М.Бутареву за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие района и вручила Почетную грамоту райсовета депутатов.

Александр Михайлович поблагодарил всех за плодотворную совместную работу и пожелал дальнейших успехов в работе на благо Кировщины.

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Михаил Владимирович Гулый родился 16 сентября 1980 года в д.Осовцы Березовского района Брестской области. В 2003 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности “Агрономия”, в 2017 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начал главным агрономом колхоза “Победа” Каменецкого района Брестской области.

С 2005 года работал в РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии” Горецкого района Могилевской области.

В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Горецкого райисполкома, затем — первым заместителем начальника этого управления. С 2011 по 20015 годы возглавлял ОАО “Горецкая райагропромтехника”. Далее работал первым заместителем председателя Горецкого райисполкома — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, с 2017 года — директором РУП “Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии”.

Наталья ХОДАКОВА.

Фото Максима МИКЕШИНА.