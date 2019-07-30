«Зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые». Минчанка рассказывает о работе стюардессой на яхте в Дубае

Источник материала: Tut.by

Белоруска Валерия Артемьева работала копирайтером в Польше, официанткой в США и стюардессой на королевской яхте в Дубае. Она побывала в 35 странах мира, а сейчас вернулась в Минск и запустила свой бизнес-проект. Валерия рассказала про свой опыт работы за границей.





Валерия уехала из Беларуси десять лет назад в Польшу — хотела подтянуть свой уровень польского языка. Чтобы его выучить, девушка посещала курсы. Оплачивала их сама, так как работала в одном из лучших казино Минска поваром, и получала на то время неплохие деньги — 200 долларов в месяц в эквиваленте. Что-то даже удавалось отложить. В Польше Лера училась на факультете международных отношений. Работала в компании, которая была связана с политикой.

— Если сравнивать Польшу с США или с любой европейской страной, то зарплаты там не такие уж и высокие. Минимально 500 долларов. Но, всегда можно найти подработку. Я получала там в разное время по-разному от 500 до 1000 долларов.

Прожила Лера в Польше шесть лет, потом отправилась в США, а именно в Калифорнию для изучения английского. Поступила в в школу Connect English. Снимала комнату в общежитии вдвоем с приятельницей, поэтому платила меньше, 200 долларов. На продукты уходила такая же сумма.

— Конечно, американцы радикально отличаются от белорусов. Они очень общительные и вежливые. Вообще доброжелательность и отсутствие угрюмости на лице отличает и европейцев от нас. Жить в Калифорнии было круто, но о переезде туда я не думала. Из-за сложившейся политической ситуации между странами, сделать документы было тяжело, а на получение гражданства там, может уйти от пяти до десяти лет.

Для того, чтобы обеспечивать себя и оплачивать учебу, Лера подрабатывала официанткой. Доход ее зависел от уровня заведения, мог составлять от 1500 до 6000 долларов.

— Для белорусов и граждан СНГ там дорого, для европейцев вполне приемлемо. Большая разница в стоимости медицинских услуг. У нас они дешевые, а там, если ты заболел, сразу пропишут антибиотики и пять лекарств вдобавок. Хороший уровень высшего образования и различных курсов, но стоят они также дорого, около 30 тысяч долларов в год.

«Моя зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые»

После обучения в США Лера вернулась в Польшу и устроилась копирайтером. Стала писать материалы для португальского веб-сайта и сотрудничать с платформой Amazon. Затем Лера стала думать о вариантах работы и решила попробовать себя стюардессой на яхтах. Для этого нужно было пройти специальные курсы и получить сертификат «stcw».

— У меня был почти идеальный английский, поэтому обучалась я в Кейптауне (Южная Африка). Специализированные курсы для работы в море проходила два месяца. Нам рассказывали о технике безопасности, сервисе и правильном обслуживании VIP- клиентов.

По окончанию обучения, Лера поехала во Францию на лазурный берег. Это локация, где все ищут работу, а работодатели ее предлагают. Лера составила резюме и просто ходила по порту и раздавала его. Через какое-то время её пригласили на работу.

— Я могла работать как на частном судне, так и на чартере. За него богатые люди платят большие деньги и арендуют вместе с персоналом, ходят в разные страны, отдыхают и никаких указаний не дают. Если речь идет о частной яхте, то ее владелец диктует свои условия.

По окончанию контракта в Европе Лера попала на яхту в королевскую семью в Дубае. На одном британском сайте, который разработан специально для поиска работы в море, девушка разместила резюме. Специалист, который подбирал персонал для королевской семьи, увидел его и пригласил девушку на собеседование по скайпу. Все прошло успешно, и Лера отправилась в восточную страну.

— Королевская семья — крайне воспитанные и порядочные люди. Обслуживающего персонала у них на яхте было 7 человек и ко всем они относились очень хорошо. Что касается условий, моя зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые. Проживание на яхте также оплачивалось, своих денег я не тратила. Нам покупали еду, форму, страховку, дорогу с яхты домой и паспорт моряка.

«Можно было посмотреть, как живут богатые люди в других странах»

Лера отмечает, что Дубай — дорогой город. По ее словам, чашка кофе стоит 5−6 долларов, перекусить на фудкорте можно за 20−30 долларов. Чтобы просто сходить в развлекательный центр на выходных, нужно иметь около 100 -150 долларов: 30 долларов будет стоить вход, такую же сумму еда. Также, важно учесть транспортные расходы до места, так как в Дубае нет общественного транспорта, а на машинах приезжим ездить нельзя.

— Общественный транспорт тут не развит. Настолько не развит, что им пользуются очень бедные слои населения и гастарбайтеры из Индии, Пакистана и Филиппин. Автобус ходит раз в час и не везде. Есть метро, но не во всех районах города. В 45 градусную жару его ждать невозможно. Услуги такси — за посадку 3 евро, а потом «по счетчику». Можно арендовать авто, но права из стран СНГ там не действительны, нужно пересдавать, а стоить это около 1000 евро.

К слову, филиппинцы в Дубае составляют 90% обслуживающего персонала. Рейсы на яхте могли составлять от одной, двух недель до двух месяцев. Все зависело от желаний клиента. Вне зависимости от этого, контракт Лере нужно было подписать не меньше, чем на год. В общей сложности, она проработала в море два с половиной года.

— Мне в моей работе все нравилось. Можно было посмотреть, как живут богатые люди в других странах, узнать об их традициях и привычках. Европейцы, к примеру, очень любят роскошь. Интерьер на их яхтах всегда был вычурный, а постельное бельё чаще всего «Guссi» или другой известный бренд. У королевской семьи было 15 яхт, внутри которых все было сдержано и практично.

В начале июля контракт Валерии закончился, и она вернулась в Беларусь. Сейчас развивает свой интернет-проект по обучению финансовой грамотности. Работает с аудиторией Казахстана, России и Украины.

— Людям в Беларуси не хватает решительности и уверенности в себе. Люди перестали мечтать и верить в то, что можно жить хорошо. Они думают, как найти работу, чтобы заработать больше денег и оплатить все кредиты, а не для того, чтобы реализовать себя в профессии.