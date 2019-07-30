ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москва рассчитывает на реализацию минских соглашений новой украинской Радой

31.07.2019 18:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Москве выразили надежду на то, что новый состав Верховной рады Украины форсирует реализацию политической части минских соглашений.

Полпред России на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил в среду, что новому депутатскому корпусу в Киеве стоит как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска, "и на основе этого диалога приступить, наконец, к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договоренностями".

"Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме и придание особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера". Выполнение данной задачи потребует поправок в конституцию, закрепляющих особый статус, а также поправок в ряд принятых ранее законов", - сказал Грызлов.

"Очень показательным станет начало работы Верховной Рады, ее первые решения, в том числе, организационные и кадровые. Надеюсь, что большинство депутатов Верховной Рады поддержит движение к разрешению внутриукраинского кризиса и не повторит ошибок и преступлений прежней киевской власти. Теперь режим избирательных кампаний, режим предвыборных обещаний подошел к концу. Мы увидим, что представляет собой партия нынешнего президента Украины, будет ли киевская власть выполнять то, на что надеются избиратели, или продолжит серию обещаний. Нужны конкретные решения и результаты по выполнению Украиной минских договоренностей", - сказал Грызлов.

Он в целом положительно оценил результаты объявленного в конце июля перемирия в Донбассе. "На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сообщил Грызлов.

При этом контактная группа отметила прогресс в вопросе совместного восстановления сторонами конфликта разрушенной инфраструктуры в регионе.

"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской - одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка. В процессе подготовки на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент. Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - сказал Грызлов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве выразили надежду на то, что новый состав Верховной рады Украины форсирует реализацию политической части минских соглашений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика