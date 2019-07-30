Москва рассчитывает на реализацию минских соглашений новой украинской Радой

Источник материала: Интерфакс

В Москве выразили надежду на то, что новый состав Верховной рады Украины форсирует реализацию политической части минских соглашений.

Полпред России на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил в среду, что новому депутатскому корпусу в Киеве стоит как можно скорее наладить конструктивный диалог с представителями Донецка и Луганска, "и на основе этого диалога приступить, наконец, к принятию тех правовых актов, которые прямо предусмотрены минскими договоренностями".

"Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме и придание особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера". Выполнение данной задачи потребует поправок в конституцию, закрепляющих особый статус, а также поправок в ряд принятых ранее законов", - сказал Грызлов.

"Очень показательным станет начало работы Верховной Рады, ее первые решения, в том числе, организационные и кадровые. Надеюсь, что большинство депутатов Верховной Рады поддержит движение к разрешению внутриукраинского кризиса и не повторит ошибок и преступлений прежней киевской власти. Теперь режим избирательных кампаний, режим предвыборных обещаний подошел к концу. Мы увидим, что представляет собой партия нынешнего президента Украины, будет ли киевская власть выполнять то, на что надеются избиратели, или продолжит серию обещаний. Нужны конкретные решения и результаты по выполнению Украиной минских договоренностей", - сказал Грызлов.

Он в целом положительно оценил результаты объявленного в конце июля перемирия в Донбассе. "На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - сообщил Грызлов.

При этом контактная группа отметила прогресс в вопросе совместного восстановления сторонами конфликта разрушенной инфраструктуры в регионе.

"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской - одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка. В процессе подготовки на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент. Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - сказал Грызлов.