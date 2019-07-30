Сенаторы США предлагают брать с иностранцев плату за доступ к финрынку для управления курсом доллара

Источник материала: Интерфакс

енатор-республиканец Джош Хоули и сенатор-демократ Тэмми Болдуин представили законопроект, который позволит регулировать обменный курс доллара США путем взимания с иностранных покупателей американских акций, облигаций и других активов платы за доступ к рынку.

В документе предлагается, чтобы эту плату устанавливала и корректировала Федеральная резервная система (ФРС) с целью сокращения внешнеторгового дефицита США в течение пяти лет.

"На протяжении двух десятилетий зарубежные страны, включая Китай, манипулировали курсами своих валют, чтобы увеличить экспорт, при этом делая американские товары более дорогими за рубежом, - отмечается в сообщении на сайте Болдуина. - Покупка иностранцами американских акций, облигаций и других активов также привела к переоценке стоимости американского доллара, что поставило наши предприятия и работников в невыгодное положение. В результате наш торговый дефицит вырос взрывными темпами, 90 тыс. предприятий были закрыты, тысячи семейных ферм обанкротились, а миллионы рабочих в промышленности лишились работы".

"Этот законопроект создаст новый мощный инструмент для борьбы с валютными манипуляторами, поощрения инвестиций в американский рынок труда и повышения конкурентоспособности нашего экспорта во всем мире", - говорится в заявлении Хоули.