Творчество сближает: в Минске встретились литераторы Беларуси и Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встретились литераторы и книгоиздатели из Беларуси и Узбекистана. Представители академий искусств, институтов языкознания, печатных домов двух стран провели круглый стол в музее имени Янки Купалы, передает телеканал «МИР 24».



Участники форума говорили о совместных проектах и решили издать на белорусском языке книги нескольких узбекских авторов. Состоялась и презентация книги «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан», посвященная воинам-узбекистанцам. Несмотря на расстояния между странами, культурные связи сильны, отметили участники мероприятия.

«В свое время был у нас в Узбекистане и дружил с нашими литераторами, много было переводов Коласа на узбекский. На белорусский язык мы перевели многие произведения наших писателей и поэтов», – рассказал советник чрезвычайного и полномоченного посла Узбекистана в Беларуси Данияр Абидов.

Творческую встречу провели по случаю официального визита президента Узбекистана в Минск. Шавкат Мерзииев планирует встретиться белорусским лидером, а также посетить Парк высоких технологий.