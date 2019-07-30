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Творчество сближает: в Минске встретились литераторы Беларуси и Узбекистана
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске встретились литераторы и книгоиздатели из Беларуси и Узбекистана. Представители академий искусств, институтов языкознания, печатных домов двух стран провели круглый стол в музее имени Янки Купалы, передает телеканал «МИР 24».
Творческую встречу провели по случаю официального визита президента Узбекистана в Минск. Шавкат Мерзииев планирует встретиться белорусским лидером, а также посетить Парк высоких технологий.
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Встречу провели по случаю официального визита президента Узбекистана Шавката Мерзииева в Минск.
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