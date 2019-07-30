ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Творчество сближает: в Минске встретились литераторы Беларуси и Узбекистана

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встретились литераторы и книгоиздатели из Беларуси и Узбекистана. Представители академий искусств, институтов языкознания, печатных домов двух стран провели круглый стол в музее имени Янки Купалы, передает телеканал «МИР 24».

Участники форума говорили о совместных проектах и решили издать на белорусском языке книги нескольких узбекских авторов. Состоялась и презентация книги «Победа одна на всех. Беларусь – Узбекистан», посвященная воинам-узбекистанцам. Несмотря на расстояния между странами, культурные связи сильны, отметили участники мероприятия.

«В свое время был у нас в Узбекистане и дружил с нашими литераторами, много было переводов Коласа на узбекский. На белорусский язык мы перевели многие произведения наших писателей и поэтов», – рассказал советник чрезвычайного и полномоченного посла Узбекистана в Беларуси Данияр Абидов.

Творческую встречу провели по случаю официального визита президента Узбекистана в Минск. Шавкат Мерзииев планирует встретиться белорусским лидером, а также посетить Парк высоких технологий.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречу провели по случаю официального визита президента Узбекистана Шавката Мерзииева в Минск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотую медаль Олимпиады-2010 Алексей Гришин продал за $68 750
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика