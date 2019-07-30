ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выявлен способ украсть крупную сумму с чужой карты

31.07.2019 19:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Специалисты в области кибербезопасности из компании Positive Technologies обнаружили брешь, используя которую преступники могут списать крупную сумму с похищенной банковской карты.

О находке сообщается на сайте организации.

Уязвимость касается бесконтактных карт платежной системы Visa. Как правило, для оплаты крупной суммы владелец карты должен ввести PIN-код, а многократное снятие небольших сумм расценивается банком как подозрительное (и может стать причиной ее блокировки).


Специалисты выяснили, что правило можно обойти с помощью перехвата сигнала: специальное устройство передает на терминал подтверждение, а на карту — фальшивые данные о списании небольшой суммы денег. Вторым способом является подделка транзакции с помощью двух смартфонов: один из них имитирует карту, а второй одобряет платеж.

Сообщается, что сотрудники Visa не планируют ликвидировать эту уязвимость, так как считают, что карты попадают в руки мошенников редко. Тот факт, что для совершения преступления достаточно просто находиться неподалеку от жертвы, они проигнорировали, пишет lenta.ru

Ранее стало известно, что половина онлайн-банков в России недостаточно защищены. 54 процента уязвимостей позволяют украсть средства со счетов.
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты в области кибербезопасности из компании Positive Technologies обнаружили брешь, используя которую преступники могут списать крупную сумму с похищенной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рябков допустил возможность ответного размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет поближе к США с аналогичным подлетным временем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика