Выявлен способ украсть крупную сумму с чужой карты

сайте организации. О находке сообщается наорганизации.





Уязвимость касается бесконтактных карт платежной системы Visa. Как правило, для оплаты крупной суммы владелец карты должен ввести PIN-код, а многократное снятие небольших сумм расценивается банком как подозрительное (и может стать причиной ее блокировки).









Специалисты выяснили, что правило можно обойти с помощью перехвата сигнала: специальное устройство передает на терминал подтверждение, а на карту — фальшивые данные о списании небольшой суммы денег. Вторым способом является подделка транзакции с помощью двух смартфонов: один из них имитирует карту, а второй одобряет платеж.





lenta.ru Сообщается, что сотрудники Visa не планируют ликвидировать эту уязвимость, так как считают, что карты попадают в руки мошенников редко. Тот факт, что для совершения преступления достаточно просто находиться неподалеку от жертвы, они проигнорировали, пишет





Ранее стало известно, что половина онлайн-банков в России недостаточно защищены. 54 процента уязвимостей позволяют украсть средства со счетов.



