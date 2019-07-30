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Какие нарушения прав инвалидов нашла Генпрокуратура

31.07.2019 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теперь Минтруда должно все исправить и «выполнять свои обязанности качественно, а не формально», требуют прокуроры.



 Генпрокуратура потребовала от Минтруда и соцзащиты исправить нарушения и выполнять свои обязанности качественно, а не формально, пишет kp.by
Генпрокуратура проверила госорганы, которые должны выполнять программу о соцзащите и содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы. Нарушений нашлось много.

Какие нарушения нашли?

Прокуроры обнаружили, что забронированные для инвалидов рабочие места в реальности часто были заняты. А если и свободны, то принять на них инвалидов было невозможно из-за медицинских противопоказаний. В итоге в счет брони на работу попадало совсем мало людей с ограниченными возможностями. Напомним, местные исполкомы должны устанавливать каждому нанимателю определенное количество резервных рабочих мест для инвалидов, направленных службой занятости. Но это в идеале, а в реальности многие даже не слышали про такие правила.

Службы занятости часто не сообщали людям с инвалидностью о вакансиях или о возможности получить новую профессию. Бывало, что инвалидов необоснованно снимали с учета безработных, отказывали в трудоустройстве и заключали вместо трудового договора короткий договор подряда.

Обнаружилось, что некоторые территориальные центры соцобслуживания не оказывали помощь нуждающимся инвалидам и пожилым гражданам.


- Не изучались причины инвалидности, проблемы обеспечения прав и потребностей инвалидов, не выполнялись отдельные запланированные мероприятия. По результатам проверки органами прокуратуры внесено 64 представления, вынесены 2 предписания и 1 постановление о привлечении к дисциплинарной ответственности, объявлено 2 официальных предупреждения, направлено 3 информационные письма, - рассказали «КП» в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура потребовала от Минтруда и соцзащиты исправить нарушения и выполнять свои обязанности качественно, а не формально. Некоторые наниматели предупреждением не отделались и заплатили за нежелание принимать на работу в счет брони инвалида штрафы - от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1275 рублей).

Какие главные проблемы безбарьерной среды?

С 1 августа вступают в силу новые стандарты обеспечения безбарьерной среды в Беларуси. Они устанавливают конкретные требования, даже, например, к форме, цвету и расположению кнопок смыва и вызова в общественных туалетах. Также для незрячих станут удобно располагать тактильные указатели.

Вопросов по-прежнему много: пандусов не хватает, люди на колясках не могут попасть даже в важные для себя объекты - центры соцобслуживания и райисполкомы. Слепым не выдают собак-поводырей (у нас даже нет специальной школы для них). Большая проблема - отсутствие комплексного подхода, а также указателей о доступности мест для инвалидов.

- Мало сделать только один объект (например, жилой дом) доступным. Сейчас у нас есть, например, торговый центр с доступным входом. Но там очень узкий лифт, куда сложно попасть человеку в коляске, нет специально оборудованного туалета. Да и попасть в торговый центр сложно, потому что найти подходящий транспорт даже в Минске - то еще испытание. Когда говорим «доступный», то думаем в первую очередь о пандусах. Но для людей с нарушениями зрения и слуха, людей с психосоциальными инвалидностями нужны свои указатели. В целом хромает информационные указатели о доступности того или иного объекта, и узнать о доступности можно только опытным путем, - объясняет Ксения Тарасевич.

Куда жаловаться, если вы инвалид, права которого нарушают?

Можно обратиться на бесплатную горячую линию Офиса по правам людей с инвалидностью по т. 8-017-355-08-29 по будням с 10.00 до 16.00. Вас проконсультирует юрист и даже представит ваши интересы в суде, если будет нужно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

С какими нарушениями прав люди с инвалидностью сталкиваются чаще всего?

- Людям с инвалидностью сложно устроиться на работу, - объясняет пресс-секретарь Офиса по правам людей с инвалидностью Ксения Тарасевич. - Существует практика «нерабочих» групп (это незаконное трактование записи в индивидуальную программу реабилитации инвалида, которое служит как отговорка), согласно которым врачи и соцработники попросту запрещают людям с инвалидностью работать. А если группа и «рабочая», то есть множество ограничений, которые не делают работника с инвалидностью привлекательным для работодателя. Например, рабочий день должен быть 7 часов, место должно быть специально оборудовано... На это компании идти не готовы. В последнее время участились случаи, когда у женщин с инвалидностью отбирают детей только потому, что у них инвалидность. Такая практика противоречит Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.


КСТАТИ

По данным Минтруда, за последние десять лет число инвалидов в Беларуси увеличилось на 10%, их доля среди населения составила 5,9% (было 5,2%). В числах это 569,7 тысячи инвалидов на 1 мая 2019 года, из них 262 тысячи - инвалиды I группы, 186 тысяч - инвалиды II группы.
Действия задержанных могут быть квалифицированы в соответствии с ч. 1, 2 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») Уголовного кодекса Республики Беларусь.инске задержали с наркотиками официанта и двух его друзей-распространителей
 
Теги: Минск
 
 
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