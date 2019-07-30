«Пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая — и была ошарашена». Звезда Instagram отбывает срок в Гомеле и рассказывает о жизни в колонии

Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328. Сейчас девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

Она рассказала TUT.BY, как живет в отряде, где все женщины осуждены по наркотической статье, почему работает в швейном цеху «без энтузиазма», за что в месяц получает 14 рублей и как согласилась на роль Лисички-сестрички в спектакле «Теремок». ОнаTUT.BY, как живет в отряде, где все женщины осуждены по наркотической статье, почему работает в швейном цеху «без энтузиазма», за что в месяц получает 14 рублей и как согласилась на роль Лисички-сестрички в спектакле «Теремок».





— Если честно, думала, мне дадут штраф, отпустят в зале суда, и я уеду домой в Россию. В худшем случае — приговорят к одному году и двум месяцам лишения свободы. Уж точно не было в планах отсидеть три года, — рассказывает Мария Хрестина. Девушка сейчас находится в Гомельской женской колонии, на вопросы TUT.BY она отвечает через своего адвоката Антона Гашинского.









Российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину, у которой на тот момент было 160 тысяч подписчиков, задержали на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост» в мае 2018 года. При досмотре у 27-летней россиянки обнаружили марихуану, а также продукты, шоколад, чипсы, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. Кроме того, экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества. Суд Московского района Бреста признал Хрестину виновной по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств) и приговорил к трем годам лишения свободы.









Модель Мария Хрестина в швейном цеху зарабатывает 14 рублей в месяц. Фото носит иллюстративный характер.





— Я не наркокурьер, была надежда, что этот кошмар закончится, — рассказывает Мария Хрестина. — В момент оглашения приговора я потеряла дар речи, было очень обидно. Судья понимала: у меня есть маленький ребенок, имею стабильный доход, а меня выставили в приговоре безработной наркоманкой. И указали, что в Беларуси наркотики — это зло, за которое будут жестко карать всех.

«По правилам нельзя мыть волосы чаще одного раза в неделю»

Осужденная модель отмечает, она очень рассчитывала на амнистию, но статья 328−1 под нее не попадает. Еще один шанс быстрее оказаться на свободе — комиссия по условно-досрочному освобождению. Для этого Мария «делает все возможное и невозможное». В России ее ждут 5-летний ребенок и муж, а пока она отбывает наказание в специальном отряде, где все осужденные попали за решетку за наркотики.





— Наш корпус — самый плохой по условиям содержания, — описывает свои будни в колонии Хрестина.





По ее словам, на двух этажах корпуса живут почти 300 женщин, осужденных по статье 328.





— Самое сложное в колонии — отсутствие каких-либо компромиссов. Я пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая, ухоженная, со своими понятиями и ценностями — и была ошарашена. Например, женщины вынуждены полдня работать в цеху, а после этого их, потных и уставших, собирают в актовом зале, включают телевизор на пару часов и закрывают. Дышать нечем, пытаешься расстегнуть пуговицы в халате, чтобы как-то стало легче, — говорит осужденная Мария Хрестина. — Меня возмущает ситуация с фабрикой и цехом. Нам дают огромное количество работы, доводят нормы выработки. При этом заработная плата составляет 14 рублей в месяц, а есть же еще система штрафов. Например, в прошлом месяце с меня сняли 7 рублей за то, что не пробила петлю на воротнике. Еще один момент. По правилам нельзя мыть волосы чаще одного раза в неделю. Но многие девочки моют голову чаще, в умывальнике. Если кто-то увидит, дают наряд в туалет.

«В театральной постановке "Теремок" играла Лисичку-сестричку»

У российской модели уже три взыскания в колонии, ни с одним из них она не согласна.





— Не могу понять, почему так происходит. Что я сделала не так? Стараюсь, работаю, участвую в различных мероприятиях. Например, в театральной постановке «Теремок» играла Лисичку-сестричку. Участвовала в конкурсе песен 80-х, 90-х, 2000-х. В первом туре с девочкой-бригадиром в дуэте заняли первое место, во втором туре — тоже первое, прошли в третий, — продолжает рассказывать Мария Хрестина. — Как бы из меня ни делали злостного нарушителя, не откажусь от человечности. Каждый месяц пишу заявление на имя администрации в бухгалтерию, чтобы с моего счета перечисляли по 100 рублей в Гомельский детский дом. (...) Отказаться от работы в цеху нельзя, работаю без энтузиазма, чтобы не подводить отряд. Шью воротники в куртках и кителях.





За год нахождения за решеткой у российской модели, звезды Instagram было три свидания с мужем. Каждое, по ее словам, длилось сутки.





— Родителей у меня нет, я сирота. Муж — единственный близкий человек, за исключением сына. Не хочу, что мой ребенок приезжал в Беларусь и видел меня в колонии, — добавляет Мария Хрестина. — Несмотря на огромное количество подписчиков в Instagram (за этот год их стало меньше на 20 тысяч. — Прим. TUT.BY), не могу сказать, что их реакция была однозначной. К сожалению, в колонии невозможно отследить это, нет возможности пользоваться интернетом. Знаю, со слов мужа, что количество подписчиков не упало, они интересуются моей судьбой и следят за ситуацией. Мои близкие всегда меня поддерживали — с первых минут моего задержания до настоящего момента. Пишут мне письма, присылают посылки, приезжают на свидания, поддерживают меня в телефонных звонках. Муж раз в неделю присылает книги, журналы. Только читая, могу абстрагироваться, отвлечься и забыть о том ужасе, в котором оказалась.





Мария знала, что провоз марихуаны через белорусскую границу запрещен.





— Она также запрещена в Чехии (пара отдыхала в Праге и ехала в Беларусь. — Прим. TUT.BY). Но мы пришли в легальный магазин, муж купил сувенирную продукцию, в том числе злополучную баночку, в которой оказалась марихуана. Супруг еще поинтересовался у продавца, не будет ли проблем при пересечении границы, нас заверили, что нет. Взяли эту баночку ради прикола, — уверяет Мария. — Я хотела показать мужу Брестскую крепость, на это планировали потратить в Беларуси один день... Один лишь день... Но задержалась на три года. Лучше было прочитать о Брестской крепости в книжках, посмотреть в интернете, а не приезжать в Беларусь. Хочу вернуться в РФ и все забыть как страшный кошмар.



