ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая — и была ошарашена». Звезда Instagram отбывает срок в Гомеле и рассказывает о жизни в колонии

31.07.2019 19:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328.

«Пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая — и была ошарашена». Звезда Instagram отбывает срок в Гомеле и рассказывает о жизни в колонии
Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328. Сейчас девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии.
  Она рассказала TUT.BY, как живет в отряде, где все женщины осуждены по наркотической статье, почему работает в швейном цеху «без энтузиазма», за что в месяц получает 14 рублей и как согласилась на роль Лисички-сестрички в спектакле «Теремок».

— Если честно, думала, мне дадут штраф, отпустят в зале суда, и я уеду домой в Россию. В худшем случае — приговорят к одному году и двум месяцам лишения свободы. Уж точно не было в планах отсидеть три года, — рассказывает Мария Хрестина. Девушка сейчас находится в Гомельской женской колонии, на вопросы TUT.BY она отвечает через своего адвоката Антона Гашинского.


Российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину, у которой на тот момент было 160 тысяч подписчиков, задержали на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост» в мае 2018 года. При досмотре у 27-летней россиянки обнаружили марихуану, а также продукты, шоколад, чипсы, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. Кроме того, экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества. Суд Московского района Бреста признал Хрестину виновной по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств) и приговорил к трем годам лишения свободы.


Модель Мария Хрестина в швейном цеху зарабатывает 14 рублей в месяц. Фото носит иллюстративный характер.

— Я не наркокурьер, была надежда, что этот кошмар закончится, — рассказывает Мария Хрестина. — В момент оглашения приговора я потеряла дар речи, было очень обидно. Судья понимала: у меня есть маленький ребенок, имею стабильный доход, а меня выставили в приговоре безработной наркоманкой. И указали, что в Беларуси наркотики — это зло, за которое будут жестко карать всех.

«По правилам нельзя мыть волосы чаще одного раза в неделю»

Осужденная модель отмечает, она очень рассчитывала на амнистию, но статья 328−1 под нее не попадает. Еще один шанс быстрее оказаться на свободе — комиссия по условно-досрочному освобождению. Для этого Мария «делает все возможное и невозможное». В России ее ждут 5-летний ребенок и муж, а пока она отбывает наказание в специальном отряде, где все осужденные попали за решетку за наркотики.

— Наш корпус — самый плохой по условиям содержания, — описывает свои будни в колонии Хрестина.

По ее словам, на двух этажах корпуса живут почти 300 женщин, осужденных по статье 328.

— Самое сложное в колонии — отсутствие каких-либо компромиссов. Я пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая, ухоженная, со своими понятиями и ценностями — и была ошарашена. Например, женщины вынуждены полдня работать в цеху, а после этого их, потных и уставших, собирают в актовом зале, включают телевизор на пару часов и закрывают. Дышать нечем, пытаешься расстегнуть пуговицы в халате, чтобы как-то стало легче, — говорит осужденная Мария Хрестина. — Меня возмущает ситуация с фабрикой и цехом. Нам дают огромное количество работы, доводят нормы выработки. При этом заработная плата составляет 14 рублей в месяц, а есть же еще система штрафов. Например, в прошлом месяце с меня сняли 7 рублей за то, что не пробила петлю на воротнике. Еще один момент. По правилам нельзя мыть волосы чаще одного раза в неделю. Но многие девочки моют голову чаще, в умывальнике. Если кто-то увидит, дают наряд в туалет.

«В театральной постановке "Теремок" играла Лисичку-сестричку»

У российской модели уже три взыскания в колонии, ни с одним из них она не согласна.

— Не могу понять, почему так происходит. Что я сделала не так? Стараюсь, работаю, участвую в различных мероприятиях. Например, в театральной постановке «Теремок» играла Лисичку-сестричку. Участвовала в конкурсе песен 80-х, 90-х, 2000-х. В первом туре с девочкой-бригадиром в дуэте заняли первое место, во втором туре — тоже первое, прошли в третий, — продолжает рассказывать Мария Хрестина. — Как бы из меня ни делали злостного нарушителя, не откажусь от человечности. Каждый месяц пишу заявление на имя администрации в бухгалтерию, чтобы с моего счета перечисляли по 100 рублей в Гомельский детский дом. (...) Отказаться от работы в цеху нельзя, работаю без энтузиазма, чтобы не подводить отряд. Шью воротники в куртках и кителях.

За год нахождения за решеткой у российской модели, звезды Instagram было три свидания с мужем. Каждое, по ее словам, длилось сутки.

— Родителей у меня нет, я сирота. Муж — единственный близкий человек, за исключением сына. Не хочу, что мой ребенок приезжал в Беларусь и видел меня в колонии, — добавляет Мария Хрестина. — Несмотря на огромное количество подписчиков в Instagram (за этот год их стало меньше на 20 тысяч. — Прим. TUT.BY), не могу сказать, что их реакция была однозначной. К сожалению, в колонии невозможно отследить это, нет возможности пользоваться интернетом. Знаю, со слов мужа, что количество подписчиков не упало, они интересуются моей судьбой и следят за ситуацией. Мои близкие всегда меня поддерживали — с первых минут моего задержания до настоящего момента. Пишут мне письма, присылают посылки, приезжают на свидания, поддерживают меня в телефонных звонках. Муж раз в неделю присылает книги, журналы. Только читая, могу абстрагироваться, отвлечься и забыть о том ужасе, в котором оказалась.

Мария знала, что провоз марихуаны через белорусскую границу запрещен.

— Она также запрещена в Чехии (пара отдыхала в Праге и ехала в Беларусь. — Прим. TUT.BY). Но мы пришли в легальный магазин, муж купил сувенирную продукцию, в том числе злополучную баночку, в которой оказалась марихуана. Супруг еще поинтересовался у продавца, не будет ли проблем при пересечении границы, нас заверили, что нет. Взяли эту баночку ради прикола, — уверяет Мария. — Я хотела показать мужу Брестскую крепость, на это планировали потратить в Беларуси один день... Один лишь день... Но задержалась на три года. Лучше было прочитать о Брестской крепости в книжках, посмотреть в интернете, а не приезжать в Беларусь. Хочу вернуться в РФ и все забыть как страшный кошмар.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую модель Марию Хрестину приговорили к трем годам лишения свободы по «наркотической статье» 328.
 
Новости дня
Новости разные
 
Москва рассчитывает на реализацию минских соглашений новой украинской Радой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовый костюм мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика