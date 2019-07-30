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Золотую медаль Олимпиады-2010 Алексей Гришин продал за $68 750
Источник материала: Интерфакс
Золотая олимпийская медаль, которую фристайлист Алексей Гришин продал на аукционе, вернется в Беларусь. Ее купил коллекционер за $68 750, сообщает "
На мероприятии в Бостоне его купил коллекционер из Беларуси, имя которого не называется. Исполнительный вице-президент аукциона Бобби Ливингстон напомнил, что белорусский спортсмен продал медаль, чтобы помочь своему близкому другу, оплатить операцию. О сделкепроинформировал портал insidethegames.biz.
Гришин продал золото Олимпиады в Ванкувере 2010 года, которое стало первым для Беларуси на зимних Олимпийских играх, и бронзу Солт-Лейк-Сити-2002. Первая награда была продана $68 750 (при предварительной оценке в $50 000), вторую купили за $28 410 (предварительная оценка — $25 000).
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Золотая олимпийская медаль, которую фристайлист Алексей Гришин продал на аукционе, вернется в Беларусь. Ее купил коллекционер за $68 750, сообщает "Прессбол".
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