Рябков допустил возможность ответного размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет поближе к США с аналогичным подлетным временем

Источник материала: Интерфакс

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлётным временем.

"Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент", - заявил Рябков в среду "Интерфаксу", отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ в случае размещения запрещённых ДРСМД ядерных ракет наземного базирования в Европе возможность симметричного ответа и размещения аналогичных поближе к США с аналогичным подлетным временем.

Он отметил, что подлетное время у крылатых и баллистических ракет разное, равно как и степень уязвимости этих ракет от средств ПВО: "Подлетное время у баллистических ракет существенно меньше до любой цели, чем у крылатых".

"Поэтому, не предвосхищая никаких новых обстоятельств, не дай Бог, чтобы это случилось, могу сказать, что вот этот сценарий, - такой умозрительно-абстрактный на сегодня, с подлетным временем к нашей территории, исчисляемым минутами, пусть даже десятками минут, но крайне ограниченным подлётным временем, - этот сценарий приведёт к необходимости принятия нами мер, - не буду говорить об их характере, потому что это все по-прежнему сугубая абстракция и гипотетика, - которые создавали бы аналогичную степень угрозы для наших потенциальных противников", - подчеркнул замминистра.

"И отсюда естественным образом возникает аналогия с Карибским кризисом. Я подчёркиваю: эта аналогия - литературная, а не географическая. Без привязки к любым координатам на земном шаре", - сказал Рябков.

"У нас действует мораторий на развертывание подобного рода систем, о чем объявил Путин, и этот мораторий - это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности", - продолжил высокопоставленный российский дипломат.

"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушать, - они несут всю полноту ответственности. Это суперлегкое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере", - сказал Рябков.

"Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - резюмировал замминистра.