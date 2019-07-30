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В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.

31.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 июля 2019 18:10 2340

В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

В этом году уже четвертый раз Школа Материнства проведет благотворительный фестиваль, приуроченного к всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. Он пройдет в немного ином формате, чем обычно. 

Фестиваль-праздник пройдет 6 августа, начало запланировано на 17.00. Местом проведения станет кафе Т. Чинофф. На его территории будет организован пикник (участниц просят прихватить с собой пледы и покрывала).

В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.

Почему в этот день? Дело в том, что это день рождения солигорской «Школы материнства», и он как раз приходится на всемирную неделю поддержки грудного вскармливания.

Директор этой необычной школы Рита Нужнова приглашает на праздник не только нынешних учениц, но и беременных, и кормящих мам с детками разного возраста, а также всех тех женщин, кому в жизни довелось кормить грудью. Получается, это праздник для множества женщин.

В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.

На празднике запланирована разнообразная программа: и живая музыка, и парад колясок, и ярмарка , и игры для детишек, конкурсы и викторины.

Рита Нужнова выражает надежду, что мероприятие, как обычно, получится красивым и запоминающимся, а каждая участница унесет с собой частичку солнца и любви на память.

Если желаете поучаствовать, пишите в личные сообщения Школа Материнства или Рита.

Материал подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 июля 2019 18:10 2340 В Солигорске пройдет традиционный фестиваль...
 
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