Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС. Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

В этом году уже четвертый раз Школа Материнства проведет благотворительный фестиваль, приуроченного к всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. Он пройдет в немного ином формате, чем обычно.



Фестиваль-праздник пройдет 6 августа, начало запланировано на 17.00. Местом проведения станет кафе Т. Чинофф. На его территории будет организован пикник (участниц просят прихватить с собой пледы и покрывала).



Почему в этот день? Дело в том, что это день рождения солигорской «Школы материнства», и он как раз приходится на всемирную неделю поддержки грудного вскармливания.



Директор этой необычной школы Рита Нужнова приглашает на праздник не только нынешних учениц, но и беременных, и кормящих мам с детками разного возраста, а также всех тех женщин, кому в жизни довелось кормить грудью. Получается, это праздник для множества женщин.







На празднике запланирована разнообразная программа: и живая музыка, и парад колясок, и ярмарка , и игры для детишек, конкурсы и викторины.



Рита Нужнова выражает надежду, что мероприятие, как обычно, получится красивым и запоминающимся, а каждая участница унесет с собой частичку солнца и любви на память.



Если желаете поучаствовать, пишите в личные сообщения Школа Материнства или Рита .



Материал подготовила Светлана АРХИПОВА.