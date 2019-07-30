|
В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.
31.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июля 2019 18:10 2340
В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.
В этом году уже четвертый раз Школа Материнства проведет благотворительный фестиваль, приуроченного к всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. Он пройдет в немного ином формате, чем обычно.
Почему в этот день? Дело в том, что это день рождения солигорской «Школы материнства», и он как раз приходится на всемирную неделю поддержки грудного вскармливания.
На празднике запланирована разнообразная программа: и живая музыка, и парад колясок, и ярмарка , и игры для детишек, конкурсы и викторины.
Материал подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля 2019 18:10 2340 В Солигорске пройдет традиционный фестиваль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)