|
8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске около трех часов ночи сотрудники ГАИ остановили легковушку, в которой уместились 12 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авто двигалось по проспекту Рокоссовского. Требование остановки водитель проигнорировал. Преследование длилось недолго: машина врезалась в припаркованный грузовик. В салоне теснились 8 человек, еще четверо – в багажнике. Большинство из компании были пьяны, в том числе и водитель. Оказалось, он без прав. Место за рулем ему уступил товарищ, владелец авто (он тоже был нетрезв, почти 2 промилле алкоголя).
Позже выяснилось, что за плечами водителя 21 нарушение ПДД. На этот раз составили четыре протокола. Дело направили в Следственный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске около трех часов ночи сотрудники ГАИ остановили легковушку, в которой уместились 12 человек, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)