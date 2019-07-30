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8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем

31.07.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске около трех часов ночи сотрудники ГАИ остановили легковушку, в которой уместились 12 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем

Авто двигалось по проспекту Рокоссовского. Требование остановки водитель проигнорировал. Преследование длилось недолго: машина врезалась в припаркованный грузовик. В салоне теснились 8 человек, еще четверо – в багажнике. Большинство из компании были пьяны, в том числе и водитель. Оказалось, он без прав. Место за рулем ему уступил товарищ, владелец авто (он тоже был нетрезв, почти 2 промилле алкоголя).

8 человек в салоне, 4 в багажнике: в Минске остановили легковушку с пьяным бесправником за рулем

Позже выяснилось, что за плечами водителя 21 нарушение ПДД. На этот раз составили четыре протокола. Дело направили в Следственный комитет.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске около трех часов ночи сотрудники ГАИ остановили легковушку, в которой уместились 12 человек, сообщили в программе «Столичные...
 
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