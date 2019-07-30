|
От «Минск Мир» до Воронянского теперь можно доехать без пересадок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения в графике движения транспорта. Теперь из микрорайона «Минск Мир» до улицы Воронянского можно будет доехать без пересадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В будни автобус № 4Д будет курсировать с 07:00 до 20:00. Одновременно на автобусе № 4 сократиться число рейсов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изменения в графике движения транспорта. Теперь из микрорайона «Минск Мир» до улицы Воронянского можно будет доехать без пересадок, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)