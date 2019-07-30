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Электричество в районе площади Богушевича 31 июля отключалось из-за аварии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько улиц Минска остались без электричества 31 июля около половины четвертого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В социальных сетях минчане обсуждали неработающие светофоры на площади Богушевича и отсутствие света в офисах и жилых домах.
Из-за повреждения высоковольтной сети электричество исчезло в некоторых домах на улицах Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, Иерусалимской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Коржа.
В течение часа ремонтники устранили проблему.
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Новости Беларуси. Сразу несколько улиц Минска остались без электричества 31 июля около половины четвертого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
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