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Электричество в районе площади Богушевича 31 июля отключалось из-за аварии

31.07.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько улиц Минска остались без электричества 31 июля около половины четвертого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В социальных сетях минчане обсуждали неработающие светофоры на площади Богушевича и отсутствие света в офисах и жилых домах.

Электричество в районе площади Богушевича 31 июля отключалось из-за аварии

Из-за повреждения высоковольтной сети электричество исчезло в некоторых домах на улицах Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, Иерусалимской, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Коржа.

В течение часа ремонтники устранили проблему.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сразу несколько улиц Минска остались без электричества 31 июля около половины четвертого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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