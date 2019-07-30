Минчанка инсценировала кражу, чтобы получить выплату по страховке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отправившись в отпуск заграницу, женщина застраховала свои вещи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Вернувшись с отдыха, она решила схитрить и сообщила в милицию о пропаже багажа, оцененного в 4500 евро.

Милиция нашла чемоданы женщины у нее же в квартире. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.