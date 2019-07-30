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Минчанка инсценировала кражу, чтобы получить выплату по страховке

31.07.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отправившись в отпуск заграницу, женщина застраховала свои вещи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка инсценировала кражу, чтобы получить выплату по страховке

Вернувшись с отдыха, она решила схитрить и сообщила в милицию о пропаже багажа, оцененного в 4500 евро.

Милиция нашла чемоданы женщины у нее же в квартире. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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Новости Беларуси. Отправившись в отпуск заграницу, женщина застраховала свои вещи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вернувшись с отдыха, она...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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