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«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

31.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избавиться от комплексов с помощью спорта. В Лиде появился первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Заниматься в нем могут как люди с инвалидностью, так и без – турники и тренажеры адаптированы под безбарьерную среду. Зал уже посещают 17 человек, из них семь – в инвалидной коляске.

Корреспондент Галина Буро побывала на тренировке. 

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Дышим, дышим. Когда тянешь – выдыхай.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Следить за дыханием и осанкой Елена Ничипор уже привыкает, ведь посещает зал с первого дня его работы. И хоть у девушки с детства были проблемы с ногами, а в 17 лет она окончательно пересела в инвалидную коляску, Елена ведет активный образ жизни. К тому же от спорта уже есть эффект.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Елена Ничипор, жительница Лиды:
Руки крепче стали, лучше себя чувствовать стала, даже спать лучше стала.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Кроссфит – популярное сегодня в мире направление, в основе – методики круговой тренировки. И в Лиде решили: спорт не имеет границ. Классические тренажеры здесь доработали, чтобы они были доступны в том числе и людям с инвалидностью. Аналогов такому залу в стране нет.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Галина Буро, корреспондент:
Сейчас мы с Евгением продемонстрируем гребной тренажер – это лидское но-хау. Он трансформер и легко приспосабливается под колясочника с помощью установки съемного кресла (его отдельно заказывали на заводе в Минске).  

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

И если тренажеры универсальные, то программы занятий – индивидуальные. Тренер Виктор Захарьев учитывает физическую форму и особенности здоровья каждого. Он и сам не понаслышке знает, каково это – тренировать силу и волю.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Здесь, видите, идет склон такой, где я могу подъехать на коляске, спокойно взяться. И дальше уже иду по нарастающей.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

В инвалидной коляске, которая, кстати, весит 10 килограммов, Виктор оказался 20 лет назад – повредил спинной мозг. Посещал реабилитацию, а потом и сам начал работать с людьми с ограниченными возможностями: стал инструктором по тяжелой атлетике и плаванию, весной даже освоил горные лыжи в Норвегии.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

А теперь он первый в Беларуси тренер по инклюзивному кроссфиту.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Виктор Захарьев, тренер по инклюзивному кроссфиту:
Я хочу, чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт, как это клево, как это нормально, как с ним можно добиться чего-нибудь. У нас вообще заведено – ну, чем заниматься колясочникам? Большинство сидят дома. У кого-то проблемы с давлением, у кого-то еще с чем-то. Но это не повод, чтобы отказываться вообще от всего и сидеть дома. Сидя дома тоже можно инсульт заработать.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Инклюзивный зал удалось обустроить благодаря победе в конкурсе проектов ПРООН. Инициатором выступил известный активист-колясочник из Лиды Александр Авдевич. Ключевым в проекте оказалось то, что кроссфит подразумевает тренировки в компании нескольких человек.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Александр Авдевич, автор проекта:
И я подумал: а почему бы вот в эту компанию не включать человека с инвалидностью? Ведь автоматически люди, которые не имеют инвалидности, будут осознавать и понимать, какие трудности он испытывает. И уже совершенно по-другому относиться к таким людям, не считать их чем-то табуированным или кем-то, кого нужно жалеть.

«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Спортзал как место силы и территория приятных встреч. Здесь знакомятся, даже создают пары – и такие уже есть. А мировые исследования показывают: общение людей с разным физическим статусом увеличивает вероятность трудоустройства человека с инвалидностью, ведь он социализируется и, самое главное, начинает верить.

Люди в материале: Елена Ничипор, Галина Буро, Виктор Захарьев, Александр Авдевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Избавиться от комплексов с помощью спорта. В Лиде появился первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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