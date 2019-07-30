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Новости экономики за 31.07.2019

31.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменятся пенсии и пособия с началом августа, зачем в Любаньском районе начали строительство новой железнодорожной ветки и насколько уменьшился внешний государственный долг? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Беларуси с начала года снизился до 16,7 млрд долларов

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ИЗ УРЕЧЬЯ К НЕЖИНСКОМУ ГОК

К Нежинскому горно-обогатительному комбинату от станции Уречье начато строительство 30-километрового железнодорожного перегона. По плану это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в городе Любань. Он будет состоять из перрона с навесом, здания билетных касс, автостоянки и санитарной зоны.

Новости экономики за 31.07.2019

Конечный пункт железнодорожного пути расположится на территории комбината. Его оборудуют для отгрузки готовой продукции. В настоящее время на объекте выполняются подготовительные работы. К возведению земляного полотна под рельсы готовы порядка 8 километров основания.

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ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТОЧКАМ ВЫРОСЛА ДО 53,9 %

Пластик стремительно берет верх над наличностью. По итогам первого полугодия 2019-го доля безналичных операций выросла до 54 %. Всего по банковским картам совершено примерно 870 миллионов транзакций на 34 миллиарда рублей. Только в 46 % случаев это было снятие наличных.

Новости экономики за 31.07.2019

В 2018 году эта цифра составляла 50,1 %. Для сравнения: еще шесть лет назад карточкой было оплачено только 13 % операций.

С 1 августа увеличиваются пенсии и пособия

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Как изменятся пенсии и пособия с началом августа, зачем в Любаньском районе начали строительство новой железнодорожной ветки и насколько...
 
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