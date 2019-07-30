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Госдолг Беларуси с начала 2019 года снизился до 16,7 млрд долларов

31.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Долговая нагрузка Беларуси продолжает уменьшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года на погашение задолженностей перед зарубежными кредиторами направлено почти 800 миллионов долларов, в то же время привлечены займы примерно на 0,5 миллиарда. С учетом уплаты процентов и курсовой разницы это позволило снизить внешний государственный долг на 1,2 % до 16,7 миллиарда долларов.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Долговая нагрузка Беларуси продолжает уменьшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года на погашение задолженностей...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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