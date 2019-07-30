«Грязная нефть» не помешала Мозырскому НПЗ сработать в плюс

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Апрельский инцидент с «грязной нефтью» не помешал Мозырскому НПЗ закончить первое полугодие с прибылью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что было повреждено оборудование и предприятие работало со сниженной нагрузкой, выручка увеличилась почти на 14 %. Чистая прибыль составила 244 миллиона рублей.