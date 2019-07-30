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«Грязная нефть» не помешала Мозырскому НПЗ сработать в плюс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Апрельский инцидент с «грязной нефтью» не помешал Мозырскому НПЗ закончить первое полугодие с прибылью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что было повреждено оборудование и предприятие работало со сниженной нагрузкой, выручка увеличилась почти на 14 %. Чистая прибыль составила 244 миллиона рублей.
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Новости Беларуси. Апрельский инцидент с «грязной нефтью» не помешал Мозырскому НПЗ закончить первое полугодие с прибылью, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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