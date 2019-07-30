|
Экологический кредит: что нужно делать прямо сейчас, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об экологическом кредите поговорим с гостем студии Новости «24 часа» – начальником главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатериной Кузнецовой.
Что такое идея устойчивого развития в отношении экологии
Сергей Прохоров, СТВ:
Екатерина Кузнецова, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь принята, действует. Республика Беларусь вместе со всем международным сообществом разделяет Цели устойчивого развития.
Учет природных ресурсов – это очень непростая штука. Экономисты, международные эксперты спорят до сих пор, как именно измерять, как именно рассчитывать, какие именно ресурсы являются значимыми природными ресурсами. Тем не менее, что-то из международных подходов в Республике Беларусь уже учтено, что-то не до конца. В некоторых вещах мы еще присматриваемся к международному опыту.
Сергей Прохоров:
Екатерина Кузнецова:
У нас есть налог на изъятие, на добычу природных ресурсов. К ним будут относиться те, кто добывают калийные соли, нефть, пески, виноградных улиток, например – они тоже платят налог.
Да, действительно, вопрос, касающийся неравномерности потребления ресурсов разными странами, стоит на повестке дня. И если мы будем говорить о наиболее серьезных проблемах, таких как климатические, – они очень явственно показывают, что свой вклад в потепление климата, в выбросы парниковых газов в первую очередь вносят именно крупные промышленные страны.
Насколько хватит залежей калийных солей в Беларуси
Сергей Прохоров:
Екатерина Кузнецова:
Если мы будем говорить о природных ресурсах, которыми Беларусь богата помимо воды, – это калийные соли. Калийного сырья у нас достаточно много: у нас разведанных запасов калийных солей более 7,7 миллиардов тонн. Ежегодная добыча имеющимися мощностями – порядка 50 миллионов тонн. То есть мы можем говорить, что если добыча будет сегодняшними темпами, на 150 лет – нам с вами, нашим детям, внукам и, наверное, правнукам должно хватить.
Сергей Прохоров:
Екатерина Кузнецова:
Три простых шага к экологически дружественному образу жизни
Сергей Прохоров:
Екатерина Кузнецова:
Подобного рода осознанные подходы к потреблению оказывают серьезное воздействие на рынок в целом, на экономику в целом и на то, как эта экономика воздействует на окружающую среду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологический кредит: что нужно делать прямо сейчас, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?
Новости Беларуси. Об экологическом кредите поговорим с гостем студии Новости «24 часа» – начальником главного управления экологической политики, международного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)