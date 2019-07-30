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За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год

31.07.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Интересные результаты исследования международной организации «Глобальная сеть экологического следа» на днях облетели весь интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывается, с конца июля человечество живет в экологический кредит.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год

Что это значит? Всего за прошедшее полугодие мы израсходовали весь условный запас возобновляемых за год природных ресурсов. Схема вычисления проста. Исследователи соотносят объемы потребления биоресурсов (это и вода, и продовольствие, и даже древесина) со способностью экосистем восстановиться.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год

Тут, кстати, каждая страна бережлива или небережлива по-своему. Самые нерациональные потребители живут в Катаре. Так называемый экодолг здесь можно рассчитывать уже с февраля. А вот у кого действительно нужно поучиться экономить ресурсы, так это у Индонезии. Для жителей этой страны период экодолга начнется лишь с 18 декабря.

Подобные исследования экологи ведут еще с начала 70-х, и они заметили нерадостный факт: каждый год начало жизни «в кредит» наступает все раньше.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год

Об этом мы поговорили с гостем студии Новости «24 часа» – начальником главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатериной Кузнецовой.

Экологический кредит: что нужно делать прямо сейчас, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?

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Новости мира. Интересные результаты исследования международной организации «Глобальная сеть экологического следа» на днях облетели весь интернет, сообщили в...
 
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