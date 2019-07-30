|
«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На юго-востоке страны полным ходом идут работы по уборке льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теребление в Гомельской области в 2019 году начали на две недели раньше обычного и успели провести эту работу на трех из пяти тысяч гектаров. С отдельных полей аграрии уже начали вывозить готовую льнотресту. Лен в этом году радует хорошей урожайностью и отличным качеством волокна.
Александр Добриян, корреспондент:
75 гектаров, посеянных в более ранние сроки, сгорели. Никакие технологические обработки не помогли воскресить посевы. И все же выращенный урожай радует глаз. Директор Уваровичского льнозавода, не скрывая удовлетворения, демонстрирует пусть пока и промежуточный, но результат большого труда всей своей команды.
Дмитрий Чубанов, директор Уваровичского льнозавода:
Такого волокна правильного серо-стального цвета на этом поле порядка 4 тонн на гектар. Помогла погода: июльские дожди и тепло дали льну вылежаться в оптимальные сроки. Сырье готово к вывозу с полей уже на площади почти в 500 гектаров. Гарантированно качественный продукт, но это только первая часть урожая.
Виктор Янковский, генеральный директор ОАО «Гомельлен»:
Работы по уборке льна на юго-востоке страны в самом разгаре. Вскоре подключатся льноводы Могилевской и Минской областей, а за ними и аграрии севера страны. В целом специалисты отмечают, что 2019 год выдался удачным для производства льна. Есть все основания рассчитывать на хороший урожай стратегической культуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На юго-востоке страны полным ходом идут работы по уборке льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теребление в Гомельской области в 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)