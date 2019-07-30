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«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

31.07.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На юго-востоке страны полным ходом идут работы по уборке льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Теребление в Гомельской области в 2019 году начали на две недели раньше обычного и успели провести эту работу на трех из пяти тысяч гектаров. С отдельных полей аграрии уже начали вывозить готовую льнотресту. Лен в этом году радует хорошей урожайностью и отличным качеством волокна.

Продолжит тему корреспондент Александр Добриян.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Александр Добриян, корреспондент:
В Буда-Кошелевском районе на одном поле можно увидеть вытеребленный лен, готовый к уборке и еще только поспевающий. Перестраховка на случай погодных сюрпризов. Аграрии решили не складывать все яйца в одну корзину и посеяли культуру в разные сроки. И это дало свои результаты: более поздние посевы практически не пострадали от июньской засухи.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

75 гектаров, посеянных в более ранние сроки, сгорели. Никакие технологические обработки не помогли воскресить посевы. И все же выращенный урожай радует глаз. Директор Уваровичского льнозавода, не скрывая удовлетворения, демонстрирует пусть пока и промежуточный, но результат большого труда всей своей команды.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Дмитрий Чубанов, директор Уваровичского льнозавода: 
Глядим цветность. Цветность однородная, это очень хорошо. Второй момент – очень крепкий, это важно. Ну и, конечно, длинна. Длина очень хорошая, выдержанная: метр – метр десять. Волокнистость есть. Все показатели в данный момент удовлетворительные, в хорошем состоянии лен. Думаю, госзаказ будет выполнен.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Такого волокна правильного серо-стального цвета на этом поле порядка 4 тонн на гектар. Помогла погода: июльские дожди и тепло дали льну вылежаться в оптимальные сроки. Сырье готово к вывозу с полей уже на площади почти в 500 гектаров. Гарантированно качественный продукт, но это только первая часть урожая.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Виктор Янковский, генеральный директор ОАО «Гомельлен»: 
Виды и результаты хорошие. Мы заканчиваем уборку на семена семенных участков. Семена ровные, выполненные, цвет имеют блестящий. Сейчас у нас задача, чтобы погода наконец-то побаловала, и мы смогли убрать эту тресту и свезти на льнозаводы.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Работы по уборке льна на юго-востоке страны в самом разгаре. Вскоре подключатся льноводы Могилевской и Минской областей, а за ними и аграрии севера страны. В целом специалисты отмечают, что 2019 год выдался удачным для производства льна. Есть все основания рассчитывать на хороший урожай стратегической культуры.

«Виды и результаты хорошие»: в Гомельской области приступили к уборке с полей льнотресты

Люди в материале: Александр Добриян, Дмитрий Чубанов, Виктор Янковский
 
 
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Новости Беларуси. На юго-востоке страны полным ходом идут работы по уборке льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теребление в Гомельской области в 2019...
 
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