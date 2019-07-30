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Опоздавший платит. Скоро пассажиры, опаздывающие на рейс, за 20 рублей смогут пройти досмотр без очереди в минском аэропорту

31.07.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов — FastTrack.

Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.

Он будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время. Стоимость услуги составит 20 рублей.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс и иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги. При наличии этих документов пассажиры международных рейсов могут проследовать в пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра. Детям до 3 лет услуга предоставляется бесплатно.


Оплатить FastTrack можно через систему «Расчет» (ЕРИП) («прочие платежи» — «Национальный аэропорт Минск» — «FastTrack» — № авиабилета или № брони) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А. После оплаты необходимо распечатать чек и предоставить его вместе с посадочным талоном в пункте досмотра А.

Для тех, кто будет производить оплату в инфокиоске, нужно выбрать на главном экране вкладку «Популярные платежи», затем — способ оплаты (оплата картой или наличными), в списке платежей перейти к «FastTrack», ввести № авиабилета или № брони. После оплаты с чеком пройти в пункт досмотра А, пишет НН.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов — FastTrack.
 
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