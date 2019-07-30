Опоздавший платит. Скоро пассажиры, опаздывающие на рейс, за 20 рублей смогут пройти досмотр без очереди в минском аэропорту

Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.





Он будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время. Стоимость услуги составит 20 рублей.





Чтобы воспользоваться услугой, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс и иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги. При наличии этих документов пассажиры международных рейсов могут проследовать в пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра. Детям до 3 лет услуга предоставляется бесплатно.









Оплатить FastTrack можно через систему «Расчет» (ЕРИП) («прочие платежи» — «Национальный аэропорт Минск» — «FastTrack» — № авиабилета или № брони) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А. После оплаты необходимо распечатать чек и предоставить его вместе с посадочным талоном в пункте досмотра А.





пишет НН. Для тех, кто будет производить оплату в инфокиоске, нужно выбрать на главном экране вкладку «Популярные платежи», затем — способ оплаты (оплата картой или наличными), в списке платежей перейти к «FastTrack», ввести № авиабилета или № брони. После оплаты с чеком пройти в пункт досмотра А,НН.



