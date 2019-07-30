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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Источник материала: Партизан
Речь идет о Садио Мане, Мохамеде Салахе и Вирджиле ван Дейке из «Ливерпуля», форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне, Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонге («Барселона»), Маттейсе де Лигте («Ювентус»), Эдене Азаре («Реал»), Килиане Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Лионеле Месси («Барселона»).
Обладателя премии определит специальная комиссия, состоящая из экспертов, интернет-пользователей, спортивных журналистов, а также тренеров и капитанов национальных команд. Действующий обладатель титула — Лука Модрич из «Реала»,
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ФИФА определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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