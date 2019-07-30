|
Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году
Источник материала: Партизан
Новое производство инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний по индийской технологии откроют в Беларуси в 2020 году. Сегодня на территории государственного предприятия "Академфарм" НАН Беларуси состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания, передает корреспондент
Создание этого производства лекарств предполагает освоение новых технологических приемов: сухого гранулирования, получение многослойных таблеток. Достигнута договоренность о локализации на территории Беларуси производства эффективных и безопасных препаратов для лечения социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году
Новое производство инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний по индийской технологии откроют в Беларуси в 2020 году. Сегодня на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)