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«Я стал заложником системы». В Бресте с 25 июля голодает уволенный работник СП «Дельфа-Буг»

31.07.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 июля брестчанин Сергей Вакуленко подписал приказ о непродлении контракта в совместном белорусско-германском предприятии «Дельфа-Буг». Увольнению предшествовала почти недельная голодовка активиста, которая продолжается и сейчас.

«Я стал заложником системы». В Бресте с 25 июля голодает уволенный работник СП «Дельфа-Буг»
Фото носит иллюстративный характер
Сегодня Сергей Вакуленко забрал на предприятии трудовую книжку. И побывал в Брестском облисполкоме, куда жаловался на действия нанимателя. В облисполкоме Сергею Вакуленко посоветовали обращаться в горисполком.
История с увольнением, оказывается, имеет старые корни – с 2015 года.


Сергей Вакуленко 

Не удалось сократить – перевели на контракт

- Еще в 2015 году я с Денисом Турченяком участвовали в президентских выборах. Мы взяли свои бюллетени и вынесли с участка для голосования. По результатам подсчета голосов недостатка бюллетеней не оказалось, поэтому активисты пошли в суд с иском о фальсификации выборов. В августе 2016 года ко мне на работу пришли двое мужчин и поставили директору ультиматум: либо вы, либо Вакуленко и Турченяк. Директор отказался увольнять добросовестных работников, ситуация успокоилась, - рассказал «Белорусскому партизану» Сергей Вакуленко. – В октябре 2016 года от меня потребовали написать заявление на увольнение. В октябре появился приказ о сокращении меня и Дениса Турченяка. Однако на предприятии нам недоплачивали, поэтому приказу ходу не дали. 


А новый приказ уже издали 17 января 2017 года, согласно которому Сергей Вакуленко подлежал сокращению с 17 марта. 
- Но мне улыбнулась удача: я обратился в горисполком, который обязал нанимателя отменить приказ о моем сокращении. Отменили. Увидев, что меня не получается сократить, просто перевели на контрактную форму найма, а по истечении контракта наниматель имеет право уволить любого работника без объяснения причин, - отметил Вакуленко.



Рабочий обращался в органы исполнительной власти, прокуратуру, суд, в госинспекцию труда, которые установили факты нарушения законодательства о труде. 

24 июля 2019 года Сергей Вакуленко обратился с письмом к главе администрации президента Наталье Кочановой и председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису, в котором описал обстоятельства увольнения: «не потому что я плохой работник, а потому что я добиваюсь справедливости и правды не только для себя, но и коллег».
Обращение депутата Палаты представителей Анатолия Дашко администрация предприятия «Дельфа-Буг». «полностью проигнорировала».

«Подкашивались ноги»

В знак протеста против действий администрации предприятия «Дельфа-Буг» 25 июля в 8 часов утра Сергей Вакуленко начал сухую голодовку. Рабочий уведомил администрацию предприятия о голодовке, «еще раз подтвердил свою позицию и просил продлить со мной контракт». При этом сотрудник СП выходил на работу.

- 29 июля мне вызвали скорую: высокий сахар, температура 37,5, сухость во рту, подкашивались ноги. Хотя я вызывал самостоятельно скорую помощь, мне порекомендовали обратиться к врачу-консультанту, но только после обращения к главврачу приехала скорая. Мне даже не предложили выйти из этого состояния через капельницу, - отметил Сергей Вакуленко.


Вчера рабочего домой отвезли друзья. Из-за своего состояния С.Вакуленко принял решение прекратить сухую голодовку, хотя продолжает голодать. 

- Я стал заложником этой системы, в которой ничего не хотят делать и закрывают на все глаза. Таким образом, контрактная форма найма изувечила не только мою личную жизнь, но и других граждан, - подчеркнул Сергей Вакуленко.
 
 
Ссылка на источник 35
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31 июля брестчанин Сергей Вакуленко подписал приказ о непродлении контракта в совместном белорусско-германском предприятии «Дельфа-Буг». Увольнению...
 
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