Главный контролер — о «вреднющем» указе: «Рождался не в тиши кабинетов»

TUT.BY. «У меня нет сомнений в том, что реализация положений указа № 488 принесла положительный эффект, подтолкнув бизнес к переосмыслению неблаговидных действий, которые стали чуть ли не нормой ведения коммерческой деятельности», — заявил Анфимов в интервью ведомственному журналу «Государственный контроль», пишет

Глава КГК напоминает, что в стране действовало целое направление криминального бизнеса, где создание лжеструктур было поставлено на поток, и их услуги по минимизации налогообложения предлагались легальным бизнесам.





«Какими эпитетами не награждали указ: и одиозный, и драконовский. Но, поверьте, он рождался не в тиши кабинетов, а, образно говоря, на поле боя, был результатом кропотливой оперативно-следственной работы», — подчеркнул Анфимов, добавив, что принятие этого указа «многих оторвало от кормушки».









Впрочем, глава КГК признал, что «без перекосов не обошлось». Он также обратил внимание, что нормы указа не учитывали принципиально новые схемы уклонения от уплаты налогов (например, с использованием нерезидентов). «Так что и выход этого указа, и его уход с нормативно-правовой сцены были оправданными», — считает Анфимов.





Напомним, ненавистный предпринимателями указ был отменен в начале года. При этом в проекте обновленного Налогового кодекса появились новые опасные для бизнеса формулировки.





Вот как, в свою очередь, недавно описывал отмененный документ экономист Ярослав Романчук: «Минфин/МНС решили бороться с лжепредпринимательством. Так появился зловещий, вреднющий указ № 488. С тех пор было разрушено десятки тысяч бизнесов и судеб. Указ формально отменили, но его самые разрушительные нормы перенесли в Налоговый кодекс».