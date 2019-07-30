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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

31.07.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации. Среди них форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Полный список претендентов: Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", сборная Голландии), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", сборная Голландии), Эден Азар ("Челси"/"Реал", сборная Бельгии), Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии), Садьо Мане ("Ливерпуль", сборная Сенегала), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции), Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины), Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта), Виржил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Голландии). 

Победитель будет объявлен 23 сентября в Милане.
 
 
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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации. Среди них форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану...
 
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