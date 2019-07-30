ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские студенты вышли на сбор урожая в Молдове

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аграрии Молдовы собирают урожай. Им на помощь в единственный колхоз страны приехали студенты из Беларуси. Они будут там работать больше месяца, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Студентки из Беларуси Светлана и Диана никогда не пробовали персики прямо с дерева. У них на родине этот фрукт не растет. Прибыв на плантации, с трудом могли отличить спелый персик от недозрелого. 

«Когда мы только приехали, мы подходили, срывали, пробовали персики и, конечно, поняли, что они пока не сладкие, не спелые», – говорит студентка 3 курса Полоцкого Государственного университета Диана Ломанович.

На практику студенческий отряд из 20 человек приехал в единственный в Молдове колхоз «Победа». Работают не бесплатно.

«Детишки зарабатывают не менее 10 евро в день, питание за их счет – удерживается из заработной платы за комплексный завтрак, обед, ужин в пределах трех евро. Кроме этого за счет хозяйства ребятам устраивают пикники. Они выезжают на природу, где им готовят наши национальные блюда», – отметила экономист колхоза «Победа» Домника Бобок.

Колхоз «Победа» находится на юге Молдовы, в Гагаузской автономии. Сейчас там жарко, до плюс 35. К таким высоким температурам гости из Беларуси не привыкли, поэтому с удовольствием отдыхают в обеденный перерыв. Работа в поле останавливается на час. На автобусе студентов привозят пообедать. В меню – блюда гагаузской кухни. Борщ с бараниной, котлеты с пшеничной кашей политые соусом манджа. Всё с перцем. Студенты шутили – гагаузы любят поострее.

«Это очень вкусно и сытно, хватает надолго. Даже когда уже время ужина, есть еще не хочется, но все равно едим, потому что вкусно», – говорит студентка 1 курса Полоцкого государственного университета Диана Пантелеева.

После обеда вновь на плантации. Чтобы персики не испортились, урожай нужно собрать быстро. После них студенты приступят к уборке арбузов, дыни и ранних сортов винограда. Весь собранный студентами урожай экспортируют в Беларусь. Студенческий отряд из Беларуси приезжает в колхоз «Победа» второй год подряд. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В колхозе «Победа» ребята работают в персиковых садах, на винограднике и бахче, попутно знакомясь с блюдами национальной кухни.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске пройдет традиционный фестиваль «Люблю-кормлю». АНОНС.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика