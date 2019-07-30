Белорусские студенты вышли на сбор урожая в Молдове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аграрии Молдовы собирают урожай. Им на помощь в единственный колхоз страны приехали студенты из Беларуси. Они будут там работать больше месяца, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Студентки из Беларуси Светлана и Диана никогда не пробовали персики прямо с дерева. У них на родине этот фрукт не растет. Прибыв на плантации, с трудом могли отличить спелый персик от недозрелого.

«Когда мы только приехали, мы подходили, срывали, пробовали персики и, конечно, поняли, что они пока не сладкие, не спелые», – говорит студентка 3 курса Полоцкого Государственного университета Диана Ломанович.

На практику студенческий отряд из 20 человек приехал в единственный в Молдове колхоз «Победа». Работают не бесплатно.

«Детишки зарабатывают не менее 10 евро в день, питание за их счет – удерживается из заработной платы за комплексный завтрак, обед, ужин в пределах трех евро. Кроме этого за счет хозяйства ребятам устраивают пикники. Они выезжают на природу, где им готовят наши национальные блюда», – отметила экономист колхоза «Победа» Домника Бобок.

Колхоз «Победа» находится на юге Молдовы, в Гагаузской автономии. Сейчас там жарко, до плюс 35. К таким высоким температурам гости из Беларуси не привыкли, поэтому с удовольствием отдыхают в обеденный перерыв. Работа в поле останавливается на час. На автобусе студентов привозят пообедать. В меню – блюда гагаузской кухни. Борщ с бараниной, котлеты с пшеничной кашей политые соусом манджа. Всё с перцем. Студенты шутили – гагаузы любят поострее.

«Это очень вкусно и сытно, хватает надолго. Даже когда уже время ужина, есть еще не хочется, но все равно едим, потому что вкусно», – говорит студентка 1 курса Полоцкого государственного университета Диана Пантелеева.

После обеда вновь на плантации. Чтобы персики не испортились, урожай нужно собрать быстро. После них студенты приступят к уборке арбузов, дыни и ранних сортов винограда. Весь собранный студентами урожай экспортируют в Беларусь. Студенческий отряд из Беларуси приезжает в колхоз «Победа» второй год подряд.