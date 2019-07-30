Источник материала: Новости Волковыска

За три тура до окончания предварительного этапа чемпионата Гродненской области по футболу в обоих группах идет ожесточенная борьба за место под солнцем.

Если в группе «Б» с волковысской «Сменой» все ясно – команда в нынешнем сезоне нацелена на медали и готова финишировать первой на предварительном этапе чемпионата. То в группе «А» волковысскому «ЛІКу» в оставшихся матчах необходимо набирать максимум, дабы догнать и перегнать ближайших конкурентов «Чайку» и ФСК «Гродненский». Иначе команде предстоит сыграть только в утешительном раунде чемпионата.

В воскресенье, 4 августа, в 12 часов сменовцы на своем поле СДЮШОР № 1 примут команду «Щучин». В матче первого круга в Щучине была зафиксирована боевая ничья 1:1.

Часом позже на поле стадиона ОАО «Красносельскстройматериалы» «ЛІК» примет команду гродненского «ЖКХ». В первом круге в Гродно ликовцы уступили 2:0.

Зельвенская «Чайка» также дома, но в субботу, примет дятловскую «Белую Русь». Начало матча в 17 часов.