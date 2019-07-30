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С 21 июля за время перемирия в Донбассе не было жертв среди гражданских - Сайдик

31.07.2019 20:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

За время последнего перемирия в зоне конфликта на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Перемирие, согласованное на предыдущем заседании ТКГ, принесло значительные результаты. За это время (с 21 июля - ИФ) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также отметил, что существенно снизилось число нарушений режима прекращения огня.

"Настоятельно призываю продолжать его (перемирия - ИФ) соблюдение в полной мере и напоминаю, что оно бессрочное", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

По словам Сайдика, на заседании ТКГ в эту среду продолжилось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к будущему обмену удерживаемыми лицами. "Дискуссия по этой теме опять была конструктивной", - подчеркнул он.

Между тем пресс-центр украинской операции Объединенных сил сообщил вечером в среду, что с начала суток ополченцы Донбасса пять раз нарушили объявленное с 21 июля всеобъемлющее перемирие.

По данным пресс-центра, противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано, говорится в сводке ООС в соцсети Фейсбук.

Все пять обстрелов украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенных пунктов Пески, Водяное, Лебединское, Широкино.

 
Теги: Минск
 
 
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За время последнего перемирия в зоне конфликта на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней...
 
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