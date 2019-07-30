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В Петербурге обновлен температурный минимум 1894 года, похолодало до +12

31.07.2019 20:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Дневная температура воздуха в Петербурге в среду не превысила 12 градусов выше нуля, установив новый "отрицательный" рекорд на эту дату, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

 

"Сегодня температура не превысила 12 градусов (выше нуля - ИФ). До этого у нас был исторический минимум 1894 году, когда было 13,8 градуса, это была самая низкая дневная температура", - уточнил Колесов.

 

По его словам, с четверга в Петербурге начнется постепенное потепление.

 

Ранее в Гидрометцентре Петербурга сообщили, что до конца лета больше не стоит ждать 30-градусной жары. По данным синоптиков, температура воздуха в августе будет колебаться, но существенно не превысит среднемесячную норму в 16,2 градуса.

 

Абсолютный минимум июльской температуры воздуха в Петербурге был отмечен 21 июля 1968 года и составил плюс 4,9 градуса. Самая высокая температура, плюс 35,3 градуса, была зарегистрирована 28 июля 2010 года.

 
 
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Дневная температура воздуха в Петербурге в среду не превысила 12 градусов выше нуля, установив новый "отрицательный" рекорд на эту дату, сообщил "Интерфаксу" главный...
 
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