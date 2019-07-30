Мост в Станице Луганской начнут разминировать 1 августа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о разминировании территорий в районе Станицы Луганской. Поиск и уничтожение боеприпасов начнут в четверг, 1 августа, сообщает телеканал «МИР 24».

После разминирования в районе проведут ремонтные работы. В частности, восстановят мост около пропускного пункта. Об этом стороны договорились еще на прошлой встрече. Украинские эксперты предполагают, что чинить будут несколько месяцев. Переговоры и встречи контактной группы продолжатся в конце августа.

«Уходя на этот небольшой летний перерыв, я еще раз призываю стороны сделать все, действительно все необходимое для соблюдения бессрочного, подчеркиваю, бессрочного режима прекращения огня», – сказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.