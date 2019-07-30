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Мост в Станице Луганской начнут разминировать 1 августа
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о разминировании территорий в районе Станицы Луганской. Поиск и уничтожение боеприпасов начнут в четверг, 1 августа, сообщает телеканал «МИР 24».
После разминирования в районе проведут ремонтные работы. В частности, восстановят мост около пропускного пункта. Об этом стороны договорились еще на прошлой встрече. Украинские эксперты предполагают, что чинить будут несколько месяцев. Переговоры и встречи контактной группы продолжатся в конце августа.
«Уходя на этот небольшой летний перерыв, я еще раз призываю стороны сделать все, действительно все необходимое для соблюдения бессрочного, подчеркиваю, бессрочного режима прекращения огня», – сказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
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Данное решение было принято на очередном заседании контактной группы.
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