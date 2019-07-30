ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США получили информацию о смерти сына Усамы бен Ладена - СМИ

31.07.2019 21:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Власти США получили разведывательные данные о том, что сын террориста Усамы бен Ладена, Хамза, умер, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

У телеканала нет сведений о том, когда и где умер Хамза бен Ладен, а также причастны ли к его смерти США.

Американский президент Дональд Трамп в среду отказался прокомментировать журналистам сообщения о смерти этого человека.

В последний раз "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в РФ) публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году, сообщает телеканал. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, откуда объявил войну США. В 2011 Усама бен Ладен погиб в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.

Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Госдеп США утверждает, что, согласно письмам Усамы бен Ладена, он готовил своего сына к тому, чтобы он стал главой "Аль-Каиды". Госдеп называет Хамзу одним из лидеров "Аль-Каиды". В феврале 2019 года госдеп пообещал $1 млн за информацию о его местонахождении.

Усама бен Ладен, лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США получили разведывательные данные о том, что сын террориста Усамы бен Ладена, Хамза, умер, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на американских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Матчи двенадцатого тура чемпионата Принеманья по футболу обе волковысские дружины проведут дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика