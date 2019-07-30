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В Минске 14-летний подросток сбросил в реку велосипед, возбуждено уголовное дело - СК
Источник материала: Интерфакс
В центре Минска, на улице Зыбицкой. 14-летний подросток сбросил в воду с моста прокатный велосипед, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества – Br728.
Момент совершения преступления фиксировался на камеру мобильного телефона приятелем подозреваемого. Впоследствии видео было размещено в одной из социальных сетей.
Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч.1 ст.339 УК). Видеозапись приобщена к материалам дела. Парень задержан сотрудниками уголовного розыска.
В СК обратили внимание, что ответственность за действия, предусмотренные ст.339 УК наступает с 14 лет. Соблюдение закона и уважение прав других – важная составляющая правовой культуры общества.
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В центре Минска, на улице Зыбицкой. 14-летний подросток сбросил в воду с моста прокатный велосипед, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Согласно заявлению,...
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