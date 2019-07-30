В Минске 14-летний подросток сбросил в реку велосипед, возбуждено уголовное дело - СК

Источник материала: Интерфакс

В центре Минска, на улице Зыбицкой. 14-летний подросток сбросил в воду с моста прокатный велосипед, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества – Br728.

Момент совершения преступления фиксировался на камеру мобильного телефона приятелем подозреваемого. Впоследствии видео было размещено в одной из социальных сетей.

Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч.1 ст.339 УК). Видеозапись приобщена к материалам дела. Парень задержан сотрудниками уголовного розыска.

В СК обратили внимание, что ответственность за действия, предусмотренные ст.339 УК наступает с 14 лет. Соблюдение закона и уважение прав других – важная составляющая правовой культуры общества.