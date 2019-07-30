Почему в Лиде земельный участок площадью свыше полутора гектаров зарастает у всех на глазах?

Источник материала: Lida.Info





У сельчанина из Лидского района Иосифа Пилинко, с детства работающего на земле, в голове не укладывается: почему в Лиде земельный участок площадью свыше полутора гектаров на глазах у всех зарастает?

Кому он принадлежит в строящемся райцентре и почему такая бесхозяйственность, да не где-нибудь в отдаленной деревне? Найти ответ на этот вопрос пенсионер попросил помочь корреспондента «СБ-Беларусь сегодня «.

— Семьи мечтают о земельном участке в городской черте, чтобы построить дом, всей страной порядок на земле наводим, а тут зарастает такая территория! — недоумевал наш неравнодушный читатель, пока мы ехали на место. Из ухоженного центра города машина свернула на окраину, в сторону городского микрорайона индивидуальной жилой застройки Чеховцы.

С одной стороны раскинулся частный сектор, с другой — виднеются высотки, город растет в этом направлении. Посреди домов, как островок, возделанное поле, судя по всему, принадлежащее местному хозяйству. А рядом, действительно, тот самый участок, огражденный сеткой. Вход на территорию запрещает устрашающая надпись на табличке, прикрепленной к ограде: «Не лезь, злы сабака!» Но даже издали видно, что хозяйская рука этой земли давно уже не касалась.

Чтобы охватить взглядом весь периметр территории, заросшей травой, пришлось садиться в машину — масштабы впечатляют.

Свет на ситуацию пролили в землеустроительной службе райисполкома. Выяснилось, что земельный участок площадью 11 гектаров, где сейчас раскинулось поле, раньше был предоставлен в аренду для ведения фермерского хозяйства «Струги», тогда это была еще территория Круповского сельсовета, впоследствии ставшая городской. Фермер умер, и пахотная земля в 2016 году в связи с ликвидацией юридического лица была передана в постоянное пользование хозяйству «Совхоз «Лидский». А вот близлежащий участок в 1,57 гектара, который сегодня имеет неприглядный вид, предоставили в аренду для ведения личного подсобного хозяйства Матвею Шабановичу.

Начальник землеустроительной службы Лидского райисполкома Елена Нуриева прокомментировала ситуацию:

— Срок аренды данного земельного участка закончился в декабре 2017 года, Матвей Шабанович письменно не уведомил о своем желании заключить договор на новый, и права аренды прекращены. Это земли города, и Лидский райисполком прорабатывает вопрос об их предоставлении в постоянное пользование районному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Совхоз «Лидский» для ведения сельского хозяйства с вовлечением их в хозяйственный оборот уже в текущем квартале.

Почему в городе оказался такой «остров»? Ответ на этот вопрос удалось узнать у самого арендатора, теперь уже бывшего.

Матвей Борисович рассказал, что фермерское хозяйство «Струги» — детище его деда:

— Я вырос на этой земле, когда здесь еще была деревня. Дедушка, как и вся наша семья, занимался овощеводством. Поэтому после его смерти хотел продолжить это дело, тем более что остался большой участок клубники. Лида сегодня вплотную подступилась к бывшему хутору, и земля уже стала городской. Изменившиеся обстоятельства явились причиной того, что аренда прекращена, да и планы мои жизненные поменялись.

Шабанович рассказал, что намерен очистить участок для его передачи в пользование сельхозпредприятия уже в ближайшие дни.