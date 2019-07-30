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Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.

31.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 июля 2019 20:25 3111

Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Археологи Белорусского государственного университета во время летней практики первокурсников и магистрантов исторического факультета у деревни Ясковичи Солигорского района обнаружили более 2 тыс. артефактов II-IV века н.э. Они подтверждают гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья, сообщили в пресс-службе БГУ.

Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.

Археологи обнаружили элементы костюма и украшения конца II–IV вв. н.э., в том числе с выемчатыми эмалями, серебряный денарий римского императора Луция Вера, отчеканенным в 166 году, керамические и глиняные изделия. Научная работа в этой местности ведется второй год и посвящена проблематике этногенеза славян.

Найденные артефакты дополняют количество аргументов, подтверждающих гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья», — отметили в пресс-службе. Здесь напомнили, что селище древних славян в Ясковичах было открыто учеными в прошлом году. Тогда археологи нашли во время раскопок коллекцию деталей костюма и украшений, серебряную монету римского императора Коммода и др.

Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.
Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.

В этом году исследования проводились под руководством сотрудников кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Вадима Белевца и Владимира Гриба, доцента кафедры истории России Виктора Кохновича и заведующего учебной лабораторией музейного дела Виталия Сидоровича.

Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.
Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.
Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.

Современные славянские народы — последний суперэтнос Европы, происхождение которого остается неизученным. По общепризнанному мнению ученых, наиболее ранней археологической культурой является пражская, принадлежавшая историческим славянам V–VII веков.

Самые древние ее памятники открыты на юге Беларуси и в прилегающих регионах Украины — на северо-западе Киевской и Житомирской областей, — рассказали в пресс-службе Белгосуниверситета.

ИСТОЧНИК: сайт БЕЛТА. Фото: БГУ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 июля 2019 20:25 3111 Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи...
 
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