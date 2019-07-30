|
Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.
31.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июля 2019 20:25 3111
Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи БГУ в Солигорском районе.
Археологи Белорусского государственного университета во время летней практики первокурсников и магистрантов исторического факультета у деревни Ясковичи Солигорского района обнаружили более 2 тыс. артефактов II-IV века н.э. Они подтверждают гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья, сообщили в
Археологи обнаружили элементы костюма и украшения конца II–IV вв. н.э., в том числе с выемчатыми эмалями, серебряный денарий римского императора Луция Вера, отчеканенным в 166 году, керамические и глиняные изделия. Научная работа в этой местности ведется второй год и посвящена проблематике этногенеза славян.
В этом году исследования проводились под руководством сотрудников кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Вадима Белевца и Владимира Гриба, доцента кафедры истории России Виктора Кохновича и заведующего учебной лабораторией музейного дела Виталия Сидоровича.
Современные славянские народы — последний суперэтнос Европы, происхождение которого остается неизученным. По общепризнанному мнению ученых, наиболее ранней археологической культурой является пражская, принадлежавшая историческим славянам V–VII веков.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля 2019 20:25 3111 Более 2 тыс. артефактов II-IV вв. н.э. обнаружили археологи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)