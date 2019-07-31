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Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лекарства против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям будут производить в Беларуси. Новое производство инновационных препаратов откроют уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 июля состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания. Его построят на территории «Академфарм». Научно-технологический центр назовут именем Юсуфа Хамида – председателя правления индийской фармацевтической компании, почетного члена Национальной академии наук Беларуси. Его мать – белоруска, сам Юсуф Хамид родился в Вильнюсе, докторскую диссертацию защищал в Кембридже. Сегодня это один из ведущих индийских ученых. В мире известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы с ВИЧ-инфекций и другими тяжелыми заболеваниями пациентов во многих странах мира.
В Беларуси его компания создаст производство новейших лекарственных средств по полному циклу: от научной идеи до производства.
Юсуф Хамид, председатель правления индийской фармацевтической компании:
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Создание этого производства лекарств позволит освоить и новые технологические приемы: сухое гранулирование и получение многослойных таблеток. В Беларуси локализуют производства эффективных и безопасных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии.
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Новости Беларуси. Лекарства против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям будут производить в Беларуси. Новое производство инновационных препаратов откроют...
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