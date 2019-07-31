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С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год

31.07.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Лесные пожары в Сибири могут обернуться глобальной катастрофой для климата. Дым и пепел от горящей тайги разносятся на сотни километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год

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Эксперты Всемирной метеорологической организации опасаются, что они осядут на ледниках и затемнят их, тем самым ухудшив отражающую способность. Из-за этого будет накапливаться тепло, а значит, ледники начнут таять значительно быстрее. Кроме того, ускорится и таяние вечной мерзлоты, из-за чего в атмосферу начнут выделяться газы, провоцирующие глобальное потепление.

С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год

В этом сезоне в России сгорело уже более 120 тысяч квадратных километров леса. Для сравнения, это почти 60 % все территории нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета-2019 эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.

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Новости России. Лесные пожары в Сибири могут обернуться глобальной катастрофой для климата. Дым и пепел от горящей тайги разносятся на сотни километров, сообщили в...
 
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