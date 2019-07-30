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Взрыв бомбы на дороге в Афганистане: погибли более 30 человек

31.07.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Жертвами взрыва в афганской провинции Фарах стали более 30 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв бомбы на дороге в Афганистане: погибли более 30 человек

Еще около 20 граждан получили различные ранения. Их доставляют в больницы.

Взрыв бомбы на дороге в Афганистане: погибли более 30 человек

Бомба была активирована на автомагистрали. На месте ЧП работают медики и сотрудники полиции. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

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Новости Афганистана. Жертвами взрыва в афганской провинции Фарах стали более 30 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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