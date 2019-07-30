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В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В индийском штате Махараштра обвалилась крыша здания банка. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал финансового учреждения. Спасатели эвакуировали 10 пострадавших, они уже доставлены в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.
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В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал
Новости Индии. В индийском штате Махараштра обвалилась крыша здания банка. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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