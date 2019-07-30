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В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал

31.07.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В индийском штате Махараштра обвалилась крыша здания банка. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал

Под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал финансового учреждения. Спасатели эвакуировали 10 пострадавших, они уже доставлены в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал

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Новости Индии. В индийском штате Махараштра обвалилась крыша здания банка. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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